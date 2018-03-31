美發布貿易障礙報告 經部：以國民食安為考量

2018-03-31 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



美國貿易代表署（USTR）發布2018年各國貿易障礙評估報告，除了關切我國禁止美豬、美牛進口問題，還新增關切綠馬鈴薯進口限制等。經濟部國貿局副局長徐大衛今天表示，美方這次關切的議題多數屬於台美「貿易暨投資架構協定(TIFA)」，將充分與美方溝通，會以國民食安為考量。

徐大衛表示，將配合行政院經貿談判辦公室及相關單位，透過TIFA等對話管道與美方充分溝通，妥善處理雙方關切議題，以進一步深化台美經貿關係。

徐大衛指出，關於動植物防疫檢疫（SPS）議題，如美豬、美牛、綠馬鈴薯等產品，政府「會以國民食安為考量」，搭配國際相關規定，並與國內利害團體溝通。

國貿局今天表示，在這次報告中，美方持續關切我豬、牛議題未依據國際標準及遵守雙邊協議規範。美方另關切我禁止綠馬鈴薯進口且未訂定馬鈴薯配醣生物鹼(Glycoalkloids)最大容許標準。另外，美國關切校園膳食禁止含基改食品、含基改原料食品強制標示、化妝品衛生管理條例修正草案及化學物質登記制度等。

國貿局表示，美方關切我國稻米採購制度透明化、有機產品同等性相互承認及「料理用酒精產品」課稅等議題。另外，美方雖然肯定我國智慧財產權保護與執法正面發展，包括立法施行專利連結，以快速處理有關藥品上市專利問題等，但也認為我國在打擊著作權及相關侵權行為方面仍存在挑戰。