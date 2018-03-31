親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美發布貿易障礙報告 經部：以國民食安為考量

2018-03-31 20:00聯合報 記者高詩琴╱即時報導

美國貿易代表署（USTR）發布2018年各國貿易障礙評估報告，除了關切我國禁止美豬、美牛進口問題，還新增關切綠馬鈴薯進口限制等。經濟部國貿局副局長徐大衛今天表示，美方這次關切的議題多數屬於台美「貿易暨投資架構協定(TIFA)」，將充分與美方溝通，會以國民食安為考量。

徐大衛表示，將配合行政院經貿談判辦公室及相關單位，透過TIFA等對話管道與美方充分溝通，妥善處理雙方關切議題，以進一步深化台美經貿關係。

徐大衛指出，關於動植物防疫檢疫（SPS）議題，如美豬、美牛、綠馬鈴薯等產品，政府「會以國民食安為考量」，搭配國際相關規定，並與國內利害團體溝通。

國貿局今天表示，在這次報告中，美方持續關切我豬、牛議題未依據國際標準及遵守雙邊協議規範。美方另關切我禁止綠馬鈴薯進口且未訂定馬鈴薯配醣生物鹼(Glycoalkloids)最大容許標準。另外，美國關切校園膳食禁止含基改食品、含基改原料食品強制標示、化妝品衛生管理條例修正草案及化學物質登記制度等。

國貿局表示，美方關切我國稻米採購制度透明化、有機產品同等性相互承認及「料理用酒精產品」課稅等議題。另外，美方雖然肯定我國智慧財產權保護與執法正面發展，包括立法施行專利連結，以快速處理有關藥品上市專利問題等，但也認為我國在打擊著作權及相關侵權行為方面仍存在挑戰。

國民食安

相關新聞

新電價上路 省電達人教4招保護帳單

2018-03-31 20:10

新電價明起適用 影響191萬戶住家

2018-03-31 19:42

美豬牛再被點名 經部盼TIFA管道溝通

2018-03-31 20:27

勞工做白工 申訴逾6成

2018-03-31 13:38

自願加班？雇主未拒絕 要給加班費

2018-03-31 13:37

要當台灣支付寶 Line為何選一卡通而不選悠遊卡？

2018-03-31 11:10

離岸風電遴選／達德打群架 揪伴簽MOU

2018-03-31 01:19

離岸風電遴選／CIP接地氣 打造供應鏈

2018-03-31 01:19

離岸風電送件 估僅一半可入選

2018-03-31 01:19

台灣永續指數 代操勞退基金420億

2018-03-31 00:01

財經觀點／美中霸權博弈 市場波動恐成常態

2018-03-30 23:46

離岸風電遴選收件 18案全數到齊

2018-03-30 19:39

婦幼節將至 「勞工媽媽」最關心的勞保權益問題

2018-03-30 16:05

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

離岸風電送件 估僅一半可入選

2018-03-31 01:19

國銀搶美元 祭優利定存

2018-03-31 00:39

鴻海去年Q4獲利超越前3季 主因是這個

2018-03-30 21:54

鴻海出招 樺漢公開收購帆宣

2018-03-31 01:19

鴻海6月22日股東會 擬在大陸布局3D玻璃

2018-03-30 21:39

樺漢併購帆宣／帆宣：不排除進一步合作

2018-03-31 01:19

擠下新加坡 2016年台灣成為全球前三大IC出口國

2018-03-30 20:31

桃園中路特區土地標脫率近七成 有人1元未加得標

2018-03-31 09:19

隨時隨地可充電 Gogoro推出殺手級行充產品

2018-03-31 01:19

樺漢併購帆宣／法人：雙方股價漲勢可期

2018-03-31 01:19

大陸國有四大行之一的中國銀行 首度招聘台生

2018-03-30 22:05

重劃區降價趨近落底 3月新北買氣年增一成

2018-03-31 11:22

年後房市買氣旺 3月交易回溫

2018-03-31 09:44

避免不實報導 李紀珠臉書重新開張

2018-03-30 21:59

郭董對岸擴產 強攻3D玻璃

2018-03-31 01:19

王品25周年 陳正輝：下半年推醜蔬果餐廳

2018-03-31 12:25

離岸風電遴選／CIP接地氣 打造供應鏈

2018-03-31 01:19

防洗錢打資恐 外幣收兌新規5月30日上路

2018-03-31 00:18

離岸風電遴選／達德打群架 揪伴簽MOU

2018-03-31 01:19

長榮航組夢幻機隊 要徵140名機師

2018-03-31 01:19

全國電子攜手小米 首場米粉節4月2日登場

2018-03-30 22:07

助生技產業發展 金管會回應BTC七大建議

2018-03-31 06:00

中華電搭世足熱 MOD衝200萬戶

2018-03-31 01:19

長榮航衝貨運 搶「機腹商機」

2018-03-31 01:19

和泰產躋身車險十強 今年要再成長30%

2018-03-31 00:18

Fed升息一碼…美元定存夯 優利上看2.4％

2018-03-31 00:10

國銀擴大外幣放款 賺利差

2018-03-31 00:39

台積新廠效應 台南3區後市看好

2018-03-31 14:37

工研院新創Juiker 攜手越南電信龍頭 進軍企業通訊市場

2018-03-30 22:05

房仲業好薪情 4大業者都調薪

2018-03-31 17:56

打品牌戰 印尼擬設「台灣城」

2018-03-31 01:16

分享強項 Gogoro助產業打世界盃

2018-03-31 01:19

綠委提案 當沖永久降稅

2018-03-31 01:19

看好影音串流 國壽入股愛奇藝

2018-03-31 00:18

2017十大最酷科技新創名單揭曉 募資6億美元

2018-03-31 13:02

企業七大勞檢地雷 勞動部訂SOP減爭議

2018-03-31 12:47

企業編制CSR 有助永續投資

2018-03-31 00:18

陳嘉文任明台產險總座 擬定兩發展目標

2018-03-31 16:26

碩禾布局電動車 可望切入大巴供應鏈

2018-03-31 14:37

台灣永續指數 代操勞退基金420億

2018-03-31 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top