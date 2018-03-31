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當沖降稅 執政黨立委提案常態化

2018-03-31 01:58經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

當沖降稅減半即將屆期，立法院財委會快馬加鞭修法，已排定4月9日審查相關修法，由於執政黨籍立委施義芳、江永昌、郭正亮等17人已提案直接廢除當沖降稅減半時效限制，令財政部大為緊張，部長許虞哲、賦稅署長李慶華30日均出面籲請施義芳等人支持行政院版先延長三年。

目前有關當沖降稅的「證券交易稅條例第2條之2」修正提案有三，一是行政院版的當沖降稅減半延長三年；二是施義芳等人的取消當沖證交稅減半時效限制；三是曾銘宗、賴士葆、盧秀燕的當沖降稅延長五年，財委會初審將上演三版本PK大戰。

30日施義芳等17人連署提案確定排入財委會初審議程後，李慶華特地拜訪施義芳等，尋求支持行政院版本，而許虞哲在遇到施義芳時，也懇請施義芳支持延長三年版本。

施義芳表示，由於當沖降稅不具政治敏感性，因此民進黨團開放讓執政黨籍立委有討論空間，當沖降稅怎麼延，審查會再來討論。

施義芳表示，當沖證交稅減半在去年4月底開始實施後占大盤總成交比重逐月增加，到今年平均占比約為25％，足證當沖交易可以為股市增加量能。

施義芳強調，既然要一次延長三年，不如直接廢除時限，減少政策不確定性，以持續活絡股市。

曾銘宗則指出，當沖降稅一年的稅損不過一、二十億元，不過，卻可增加整體稅收，延長為五年是「合理期間」，不需要常常修法。

曾銘宗說，當日買賣股票，交易稅減半，已促成股市成交值增加，明顯達到刺激景氣，活絡股市，提振經濟成效。

曾銘宗說，由於現股當日沖銷證交稅稅率減半為千分之1.5的施行期間至4月27日，為了無縫接軌，財委會將快馬加鞭修法，以免出現空窗期。　

至於財政部的立場則是，當沖降稅確實有刺激台股量能成長效果，但目前觀察期只有十個月，政策執行須再觀察三年。至於延長三年的理由：一是期交稅減半延長三年；二是國發會研究最近一次景氣循環周期是35個月，即三年。當沖降稅先延長三年，之後再評估是否再延長。

曾銘宗證交稅

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