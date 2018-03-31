離岸風電遴選／CIP接地氣 打造供應鏈

2018-03-31 01:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ／台北報導



丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導離岸風機水下基礎工程設計與製造技術移轉，昨（30）日與世紀鋼構（9958）子公司世紀風電（CWP）簽署水下基礎合約框架，促成水下基礎鋼構本土化一條龍。

CIP也表示，該項協議將促使世紀風電與新光鋼鐵（2031）合作進一步在彰濱工業區投資廠房以做為水下基礎在地化的供應鏈之一，推動在地就業，預計可為南北相關供應鏈創造500至800個直接就業機會。

世紀風電董事長賴文祥表示，去年成立子公司「世紀離岸風電」，此次CIP的訂單，讓世紀離岸風電可以擴廠投資。

世紀風電目前正與國際級水下基礎結構製造商Bladt Industries籌設合資公司，成CIP彰化外海彰芳及西島離岸風場計畫的水下基礎結構的供應商。賴文祥也指出，引進歐洲製造技術，讓世紀鋼構及世紀風電成為離岸風電水下基礎設施的合格供應商，走入離岸風電產業。

同時，世紀風電積極在台北港籌設新廠，初期規劃在16公頃土地上興建為水下基礎量身打造的廠房，另規劃16公頃的儲存區來存放水下基礎結構，廠房將於2019年底完成試運轉，預估總投資金額將分階段達50億元。

為了進一步落實離岸風電水下基礎在台灣能有一條龍的整合，CIP也成功媒合世界最大離岸風電工程顧問公司之一及水下基礎設計權威丹麥安博公司予台灣世曦工程公司，簽署三方合作協議。