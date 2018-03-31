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離岸風電送件 估僅一半可入選

2018-03-31 01:19經濟日報 記者徐碧華／台北報導

離岸風電風場遴選收件昨（30）日截止，經濟部能源局官員說：「通過環評的案場都來申...
離岸風電風場遴選收件昨（30）日截止，經濟部能源局官員說：「通過環評的案場都來申請了，總計有18個案場、11GW（10億瓦）。」「競逐5.5GW，所以近一半無法入選。」 報系資料照
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離岸風電風場遴選收件昨（30）日截止，經濟部能源局官員說：「通過環評的案場都來申請了，總計有18個案場、11GW（10億瓦）。」「競逐5.5GW，所以近一半無法入選。」

官員昨天興奮地說明收件結果。收件順利說明台灣發展離岸風電踏出關鍵的一步，吸引了國際廠商來台，與國內廠商結盟，帶動國內風電產業的發展，預估投資額1兆元。也提高綠電供電占比，2025年可完成5.5GW的離岸風電裝置容量。

經濟日報提供
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18個案場分屬九個開發商，外商申請8.4GW，包括達德、沃旭、上緯和麥格理、北陸電力、哥本哈根基礎建設基金；本土申請2.2GW，包括力麗、中鋼、台電、亞泥。

5.5GW額度有外商、本土配比？官員說：「沒有，審查不分外商或本土，一視同仁。」按施工能力、財務規畫遴選開發商，其中施工能力占六成，財務規畫占四成。

上述開發商以沃旭、上緯和麥格里申請規畫裝置容量最大，各申請四個案場，沃旭申請裝置容量逾2,423MW（百萬瓦），上緯和麥格里為2,423MW。

據官員說，來送件者昨天都「團隊」到場，全體人員與一本厚厚的申請書在經濟部拍照留念，慶祝自己之前的努力終告個段落。

昨天在台股，風力發電股也先來個慶祝行情，上緯投控、永冠-KY、世紀鋼、中鋼構等概念股漲停。

官員說，在4月底前，會先公布獲選取得3.5GW裝置容量的案場，這3.5GW是按照固定的躉購價格計。其中2020到2021年躉購0.5GW，2021到2025年躉購3GW。

6月底前公布獲選取得2GW裝置容量的案場，而這2GW是按競價結果分配，廠商出價越低就得標，出價越低代表台電收購電的價格越低。

那落選的案場呢？還有機會嗎？官員說，得等到2025年以後的裝置容量遴選了。短期內這部分尚未規畫。

經濟部官員表示，當2025年達到5.5GW離岸風電裝置目標，可達到三目標：一、降低排碳，年發電量達198億度，可減緩空汙和PM2.5；二、創造就業，將可新增約2萬人次就業機會；三、促成投資，可帶動約1兆元國內外廠商投資額。

離岸風電5G4G

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