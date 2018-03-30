離岸風電遴選收件 18案全數到齊

2018-03-30 19:39 中央社 台北30日電



經濟部推動離岸風電，預計2025年裝置容量將達到5.5GW，第一階段遴選收件今天截止，許多開發商一早就來送件，每案30份計畫書，能源局特別清出辦公室，才能容納540件、上百箱的遴選資料。 中央社 分享 facebook

經濟部推動離岸風電，預計2025年裝置容量將達到5.5GW，第一階段遴選收件今天截止。許多開發商一早就來送件，每案30份計畫書，能源局特別清出辦公室，才能容納上百箱的遴選資料。

經濟部1月公布離岸風電遴選辦法，預計至2025年離岸風電裝置容量達5.5GW，2020年先行遴選0.5GW，不要求國產化產業關聯；2021至2022年併網商轉者，今年底應提出國產化規劃。

經濟部預估，2025年單年產值將可超過新台幣1200億元。遴選主要以技術及財務能力做評分，占比分別為60%、40%，收件至今天下午5時截止，4月下旬公告遴選結果，第2季將辦理競價。

經濟部能源局今天表示，18案的遴選計畫書已經全數送達經濟部能源局，每案計劃書須印製30份。預計4月底前，將召集產官學界的評審委員進行審查。

由於選擇2020年優先併網者，可不受國產化在地供應鏈要求，併網容量總容量僅0.5GW，能源局估計，可能先行評選出2020年併網開發商，並分梯次公布獲選開發商。而未獲遴選的開發商，如果總分在60分以上，仍可參加下一階段2GW的競標機制。

申請離岸風電的18案分別為德商wpd能源集團的麗威、允能風場，裝置容量分別為360MW、708MW；丹麥沃旭能源大彰化風場共4個，總裝置容量為2.38GW。

台商上緯及外商麥格理4個風場，總裝置容量為2.99GW；新加坡玉山能源及加拿大北陸電力共同組成的海龍團隊，預計申請2個風場，總裝置容量為1.04GW；丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）2個風場，總裝置容量為925MW；力麗600MW、亞泥450MW、中鋼450MW，台電則是812MW。（編輯：張良知）