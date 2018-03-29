性價比漸退燒 消費者願多花16％價格購物

2018-03-29 21:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所29日公布《2018消費者體驗的未來》調查報告顯示，性價比逐漸退燒，全球消費者願意多花費16％的價格，來購買具有高品質客戶體驗的產品和服務。

調查指出，當消費者做出購買決定時，價格和品質仍然是首要的考慮因素，73％的全球受訪者表示，一個美好的體驗是影響其品牌忠誠度的關鍵驅動因素之一。

當消費者被問及，如果企業提供很棒的各種客戶體驗，你會多掏多少錢來消費？調查發現，溢價最高的前五大產品或服務依序是咖啡(16％)、住宿 (14％)、年度健檢(13％)、運動賽事 (12％)和餐飲(12％)。

資誠創新整合公司董事長劉鏡清表示，65％的美國消費者發現，美好的品牌體驗比偉大的廣告更有影響力。「體驗經濟」帶來了全新的客戶體驗思維，建立品牌的方式不僅要強調產品和服務，更要賣豐富的消費體驗。

劉鏡清強調，過去消費者在意的「性價比」 (C/P值)逐漸退燒，取而代之的是「客戶體驗」（Customer Experience, CX）。而這項研究結果量化了優質客戶體驗的潛在投資回報達16％，在台灣也呈現相類似的情境，台灣業者不能忽視此力量，尤其是新一代的數位消費者此一行為更為明顯，掌握此族群就掌握未來。

調查指出，不好的消費體驗會導致消費者離去。32％的受訪者表示，只要經歷過一次糟糕的體驗，他們就會離開自己喜愛的品牌。60％的受訪者停止與該公司做生意的原因是不友善的服務，46％的受訪者是因為該公司店員缺乏知識，另外，也有半數受訪者表示是因為他們不信任這家公司。

消費者普遍重視的是速度和效率、店員具備知識且有幫助及便利性。半數的消費者會為更快的速度和更佳的效率而掏出更多錢；43％的人會為了便利性付出更多錢；41％的人會因為店員具備知識且有幫助而付出更多錢。

全球消費者最希望更加數位化的前八大產品或服務是和醫生約診、投票、住宿訂房、行李托運、解決手機問題、預訂餐廳、重配處方藥、購買汽車。