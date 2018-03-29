印尼台灣展揭幕 素還真登場打頭陣

2018-03-29 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



2018印尼台灣形象展今（29）日揭幕，由外貿協會董事長黃志芳親自主持，黃志芳表示，今年的亮點是，除了展覽規模大幅成長外，還有台灣金融團、醫療團都來到印尼，另外還有傳統或新興產業、智慧城市等，而這些都是印尼當前需要的領域。

印尼台灣形象展已經邁入第二屆，本屆仍由黃志芳親自主持，開場時由台灣知名的布袋戲製作公司霹靂旗下的布偶角色擔綱演出，其間，還有真人扮成的布袋戲人物，載歌載舞為展會添花絮，最後，由黃志芳上台並手舞布袋戲偶，作為開場。

此次台灣形象展，黃志芳說，是今年新南向系列展覽的首展，規劃11大形象館及十大產業區，共有230 家廠商、使用280個攤位，整體展出規模較去年大幅成長六到八成，展出領域包括智慧應用新概念、永續綠科技、生技醫療保健、農業科技新技術、優質生活新選擇及觀光文化趣體驗等六大主軸。

在亮點方面，貿協為了配合政府政策推動，此次也協助金融、生技醫療等產業繼續推向新南向市場，支持台灣企業在東協發展，因此，金融業、生醫業籌組貿訪團來印尼，了解當地市場，評估合作的可能性。

在金融團方面，貿協說，此次金融團來印尼主要任務是與當地金融企業評估合作機會，譬如財團MNC橫跨許多產業領域，金融也是其中之一，台灣金融業者或可透過夥伴的在地關係，較順利地拓展市場，達到互利雙贏的成果。

至於拓展的業務領域，貿協表示，印尼對台灣金融業而言仍是個陌生的市場，此次金融團來，主要目的之一也是在了解市場、評估設點的可能性，近年來，台灣已有三家銀行來印尼推動業務，包括中國信託、國泰世華、上海商業儲蓄銀行，也顯見印尼是個值得開發國家。