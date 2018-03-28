歐盟宣布對26項鋼品防衛措施調查 恐衝擊台廠

2018-03-28 21:13 中央社 台北28日電



歐盟以全球鋼品產能過剩以及美國232條款影響，擔憂貿易移轉，宣布對進口歐盟的26項鋼品展開為期9個月的全球防衛措施調查。中央社 分享 facebook

貿易保護主義潮來臨，歐盟以全球鋼品產能過剩以及美國232條款影響，擔憂貿易移轉，宣布對進口歐盟的26項鋼品展開為期9個月的全球防衛措施調查。

歐盟全球防衛措施調查結果，可能會提高關稅或採取進口配額。由於美國才對進口鋼鋁產品課徵重稅，歐盟這項宣布對台灣廠商而言可謂雙重打擊。

根據歐盟統計，2017年歐盟相關鋼品進口主要來源國家為印度、中國大陸及土耳其，台灣排名第7，進口金額約為13億美元（約新台幣379億元），占歐盟進口總額5.47%。

不過，依據台灣的海關統計，台灣相關出口產品以鍍面產品及不鏽鋼產品為大宗，歐盟是台灣的第2大出口市場，對台灣廠商而言，歐盟是相當重要的市場。

經濟部國際貿易局今天表示，歐盟執委會於26日發布「第C111/29官方公報」，將對歐盟進口的26項鋼品展開全球防衛措施調查。

歐盟公告指出，從2013至2017年間，歐盟相關26項鋼品進口總量從1780萬噸增加至2930萬噸，進口量增加65%，已經反映出全球鋼品產能過剩。

歐盟指出，全球鋼鐵產能過剩，加上第三國對鋼品採取的貿易救濟措施增加、美國採取232條款等，歐盟將同步檢視相關產業發展影響，例如美國措施是否造成貿易移轉現象。

貿易局表示，相關產品包括合金、非合金的熱軋鋼板捲、鋼條、冷軋板卷等，跟美國採取232條款措施的品項大部分都有重疊，僅有碳鋼半成品列入歐盟調查，並未受到美國232條款限制。如果受到美國232條款影響，可能造成部分商品轉往歐盟銷售，更加影響歐盟相關產業發展。

本次歐盟防衛措施調查期間為9個月，最長將至11個月，調查結果可能採取提高關稅或是採取進口配額措施等。

貿易局表示，已邀集鋼鐵公會及相關單位研討因應措施；歐盟公告展開調查後開始寄送問卷給境內業者，未收到問卷的相關團體可於公告後21天提出訴求，或於公告後15天內索取問卷。

貿易局呼籲，相關業者應該積極填寫回覆問卷，貿易局將提供調查相關經費補助，業者可透過公會提出申請。