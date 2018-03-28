風機大廠攜手台供應鏈 Q2設亞太總部

2018-03-28 15:21 中央社 台北28日電



全球風機製造大廠三菱重工維特斯，今天宣布進軍台灣，與中鋼機械、台塑、天力及上緯簽署合作備忘錄，風機將使用台廠在地供應鏈材料；預計第2季在台灣設立亞太區總部，未來有望和台灣一起前進新南向國家。

三菱重工維特斯（MHI Vestas Offshore Wind），今天分別與台灣風機供應鏈相關廠商簽署合作備忘錄。與中鋼機械合作風機塔座、天力合作風機葉片製造、上緯合作複合材料及樹脂原料，台塑則是風機葉片製造原料。

三菱重工維特斯執行長菲利浦柯法洋（PhilippeKavafyan）今天表示，MHI已經可以製造出規格9.5MW風機，承繼三菱重工跟維特斯兩家母公司的優點，發展離岸風電。

菲利浦柯法洋表示，相中台灣先進製造能力跟政府積極的再生能源發展政策，台灣是三菱重工的優先市場，無論是在就業機會、在地採購及製造都可望為台灣帶來新機會。

近日宣布與中鋼、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作的風場，規模達1.5GW，菲利浦柯法洋認為是向台灣供應鏈傳遞友善訊號，MHI將成為台灣離岸風電的先行者。今天簽署4大合作備忘錄，代表MHI承諾深耕台灣，未來進一步將前進東南亞，呼應政府的新南向政策，為台灣提供更多出口機會。

中鋼機械總經理吳冠青表示，2004年以來在台灣製造了296套陸域風電塔架，市占92%，憑藉良好陸域風電經驗，將挑戰離岸風電艱鉅業務。過去一年派員海外參訪學習，並獲得相關證照，也配合母公司中鋼風場計畫，未來也將接受MHI技術移轉。

台塑執行副總經理黃金龍表示，台塑是世界第五大碳纖維供應公司，加上垂直生產鏈，生產出來的碳纖維剛性優良，不易變形，且發電效率高，風機葉片壽命也很長，未來將跟台灣多家離岸風電商洽談合作。

上緯新能源總經理林雍堯表示，上緯提供風力葉片材料已經超過1萬多座風機，現在的海洋示範風場計畫也預計在明年安裝完成120MW，海鼎和海能都在規劃中。MHI將提供台灣最先進的風機，上緯也會提供風力葉片材料，確保風機良好運轉25年以上，整合供應鏈，希望台灣跨足國際市場。

天力離岸風電董事長林逸傑則表示，未來將在台中港設立風機葉片工廠，發展供應鏈，希望為台灣打造離岸風電奇蹟，創造至少600個以上工作機會。

菲利浦柯法洋會後接受媒體訪問時表示，台灣將是三菱重工歐洲以外離岸風電的優先發展市場，預計第2季前將在台灣設立亞太區總部，目前先行提供各個供應鏈風機製造相關技術，未來確認可發展的離岸風電容量後，2022年前後可望在台灣設廠，不過確定時程，仍要待相關執照等行政程序而定。

三菱重工維特斯2014年創立，目前已經裝設離岸風機超過1000支，離岸風機市占率約25至30%，僅次於西門子歌美颯。