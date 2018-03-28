平台經濟浪潮興起 元大寶華：政府應正視

2018-03-28 12:23 中央社 台北28日電



元大寶華經濟研究院院長梁國源。本報資料照片 分享 facebook 元大寶華綜經院院長梁國源表示，台灣薪資停滯、人才外流，追根究底在於製造業思維為主的勞動法規，加上被動處理兩岸關係。政府應正視平台經濟浪潮，才能有效因應勞動市場的變化。

元大寶華綜合經濟研究院今天舉辦2018年台灣經濟預測第1季更新記者會，梁國源於會中針對台灣勞動市場提出看法。他表示，政府雖欲透過勞基法修法解決台灣勞工低薪、工時長的問題，但事前缺乏充分溝通，且未能體察勞動市場風貌早已被網路顛覆，導致最終政府、資方與勞工三輸。

梁國源表示，網路科技發展下，平台經濟興起，顛覆傳統的勞動市場風貌，「自僱者」增加，企業已採取核心與機動性僱員彈性配置的僱傭模式，藉以極大化營運效率，且共享經濟的營運模式，導致經濟活動與僱用關係出現不同詮釋的可能，但政府一昧想用彈性不足的勞基法來解決低薪與人才外流問題，無異是緣木求魚。

此外，中國對台灣動作頻頻，日前更祭出對台31項措施，但政府回應依然過於遲緩、被動，無助於抑制中國對台灣人才的磁吸力量，更加劇台灣人才外流，終至台灣經濟發展能見度偏低。

因此梁國源認為，與其用更嚴格的勞動規範來解決低薪與人才外流問題，政府該正視網路發展所帶來的平台經濟浪潮，才能有效因應勞動市場的變化。