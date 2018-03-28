台電公布新電價 經長：不至於影響物價

2018-03-28 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



台電昨日公布新電價級距，外界擔憂恐影響物價表現，經濟部長沈榮津今（28）日在立法院經委會表示，根據主計總處的分析，對CPI影響僅約0.08%，所以預計不致於造成物價的調漲，至於今年10月電價是否還會再調整，他強調關係到照顧民生、物價、節約用電，會相當「謹慎」。

沈榮津指出，主計總處日前曾針對電價調整3%分析對CPI影響僅0.08%，所以根據主計總處的分析看起來不至於造成物價的調漲。此外，外界也關心油價是否也會調整，他強調，目前透過油價公式來決定，已經制度化，還是要照油價公式每周反映國際原油成本。

至於10月是否會在調整電價，沈榮津強調，要看整體國際燃料價格反應，會採取謹慎態度，電價是關係到照顧民生、物價、節約用電等，因此會採取謹慎態度。同時，公平會、行政院物價小組也會一同監督電價調漲物價是否有不合理調整。

台電昨日公布電價級距，4月1日起住宅用電超過500度、小商家用電超過1,500度的電價將調漲。舉例來說，民生用電若若月用電700度，因501~700度電價微調，原電價1,996元、新電價2,029元，增加33元。

若是月用電1,000度，因501度以上電價微調，原電價3,422元、新電價3,515元，增加93元；而小商店用電，月用電高於1,500以上（一期電費用電3,000度以上），例如月用電2,000度，因1,501度以上電價微調，原電價7,510元、新電價7,623元，增加113元。

至於在工商業及其他用電，平均調幅約3.46%。其中包括機關、超商、小型商場、中小型工廠用電為主的低壓電力電價，平均調幅為3.30%；契約容量100瓩以上的工廠、機關、百貨公司的高壓電力電價，平均調幅為3.56%。

契約容量1,000瓩以上的工廠、捷運、鐵路、機場用電等為主的特高壓電力電價，平均調幅為3.41%；公用路燈為主的包燈電價，平均調幅為3%。