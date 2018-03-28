親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

南韓修憲草案送交國會：文在寅的「燭光革命」許諾

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

喊話無用？ 上市櫃高中職學歷員工起薪仍不到3萬元

2018-03-28 10:37經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
分享
行政院長賴清德上任之初，對上市櫃公司喊話，希望員工起薪3萬元以上，不過金管會調查顯示，上市櫃公司專科高中職學歷員工起薪仍不到3萬元。

立委盧秀燕今（28）日上午在立法院財委會質詢金管會主委顧立雄，上市櫃公司是否有遵循賴揆道德喊話 ，把起薪調高至3萬元以上？

顧立雄表示，根據證交所和櫃買中心統計，上市櫃公司聘僱初任員工薪資，大學以上都有超過3萬元 ，高中職以下薪水相對較低，專科接近3萬元，高中職大約2.6萬元。

財政部長許虞哲表示，基本上盡量朝3萬元調整，但是從顧立雄的資料看出，專科以下沒辦法達到。

顧立雄金管會

相關新聞

李紀珠閃辭雙姝戰未完 公主再酸：壓力大才辭

2018-03-28 09:29

電價調漲3% 沈榮津：物價不至於上漲

2018-03-28 10:09

總統談貿易戰 政府有對策

2018-03-28 02:41

全台三成保戶 將成風場股東

2018-03-28 00:50

CIP搭橋 鏈結風機國產化

2018-03-28 00:50

核二2號機併聯 估四天滿載

2018-03-28 00:49

貿易成長三個不確定變數 官方緊盯

2018-03-28 00:49

景氣向好 2月綠燈亮了

2018-03-28 00:49

工商用電漲3.46% 民生八成凍漲

2018-03-28 00:44

美中貿易摩擦 景氣變數

2018-03-28 00:11

2月景氣轉好 綠燈亮了

2018-03-28 00:05

你家每月用電千度嗎？ 下月起年增千元電費

2018-03-27 23:49

你家電費會漲嗎? 台電公布新電價級距表

2018-03-27 21:15

強贈來電答鈴?台灣之星聲明 立委所言與事實不符

2018-03-27 20:52

2月景氣燈號 再亮黃藍燈

2018-03-27 14:38

童子賢：反對貿易保護主義 市場比政府聰明

2018-03-27 14:38

美中貿易戰稍緩 學者：製造業回流策略

2018-03-27 14:10

美中貿易戰 賴清德：會讓對台影響降到最低

2018-03-27 14:02

核二2號機獲准併聯 已在12時55分發電

2018-03-27 14:00

美課鋼鋁關稅 台受影響鋼鐵品不到2成

2018-03-27 13:59

核二廠2號機開始併聯 預計4天滿載

2018-03-27 13:36

核二2號機獲同意併聯發電 台電：供電調度增彈性

2018-03-27 13:26

美中貿易戰 童子賢：政治不應干預經貿

2018-03-27 12:53

原能會同意核二2號機併聯發電

2018-03-27 12:48

2018智慧城市展盛大登場 蔡英文總統親臨致詞

2018-03-27 11:50

元大投顧：西德州原油區間63-67美元

2018-03-27 11:05

美中貿易戰疑慮 經長：4措施分散風險

2018-03-27 10:46

原油需求上修 法人：資源基金來勁

2018-03-27 10:33

貿易戰化解關建 投顧：聚焦對等開放市場

2018-03-27 10:30

沈榮津：核四不運轉資產損失約2600億元

2018-03-27 10:02

二代接班營收創新高 葡萄王如何把賠錢貨變金雞？

2018-03-22 11:04

全球貿易大洗牌 台灣機會在哪？

2018-03-16 08:42

做一個零件要跨國11次？企業：我們吃盡了苦頭

2018-03-15 13:48

漲聲響起／窮腦袋瘋搶衛生紙 富腦袋會想搶什麼？

2018-03-08 10:17

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

你家電費會漲嗎? 台電公布新電價級距表

2018-03-27 21:15

5.5萬戶房貸寬限期要到期了 賣壓恐再湧現

2018-03-27 14:13

李紀珠閃辭雙姝戰未完 公主再酸：壓力大才辭

2018-03-28 09:29

鴻海豪砸251億 收購網通品牌廠Belkin

2018-03-28 00:54

台積進補 獨吞瑞薩訂單

2018-03-28 00:39

雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台

2018-03-27 23:50

台積電三支箭 中美貿易戰影響微乎其微

2018-03-27 12:11

2018智慧城市展盛大登場 蔡英文總統親臨致詞

2018-03-27 11:50

Belkin傳奇…從300萬到300億

2018-03-28 00:55

你家每月用電千度嗎？ 下月起年增千元電費

2018-03-27 23:49

中國建成第一個年產能100億方公尺的大型頁岩氣田

2018-03-27 16:42

鴻海買Belkin…建漢、台揚扮要角

2018-03-28 00:56

金融業回聘退休董總當顧問 須強制揭露薪水等資訊

2018-03-27 17:55

麥當勞明將停售無骨雞腿排 改推「搖搖樂雞腿排」

2018-03-27 16:19

4月1日新電價 工商業漲3.46% 民生八成凍漲

2018-03-27 20:08

工商用電漲3.46% 民生八成凍漲

2018-03-28 00:44

上市櫃公司全面設審計委員會 金融業大喊「獨董不夠」

2018-03-27 12:39

列報保費 須與要保人同戶

2018-03-28 01:09

核二2號機獲准併聯 已在12時55分發電

2018-03-27 14:00

中鋼簽署全台首張離岸風機系統商優先合作備忘錄

2018-03-27 11:56

台積電四大平台 獨領風騷

2018-03-28 00:37

輔導辦理營業登記造成雞排伯自殺？財長：間接因素

2018-03-28 09:29

車主注意 使用牌照稅4月1日開徵

2018-03-28 06:04

中鋼董座：若無美中貿易戰 鋼鐵步旺季

2018-03-27 14:34

上市櫃獨董條件 研議放寬

2018-03-28 01:32

賣膠囊咖啡也有平台經濟？ 看Keurig如何崛起成美第三大飲料集團

2018-03-28 07:04

小米AI音箱推出mini版 台灣小米：在台上市評估籌備中

2018-03-27 18:03

公股安了！顧立雄 委託書同一關係人規定 公股不適用

2018-03-27 19:41

亞洲資金橫掃全球 全球房產投資金額創新高

2018-03-27 11:56

全台三成保戶 將成風場股東

2018-03-28 00:50

上緯及海鼎風電與華城電機、中興電工等簽備忘錄

2018-03-27 17:13

汽機車牌照稅 4月開徵

2018-03-28 01:08

兆豐銀 組織改造6月上線

2018-03-28 01:22

公股徵求委託書 不受規範

2018-03-28 01:32

小米發表首款電競筆電 暫無台灣上市評估計畫

2018-03-27 17:48

金管會：外資持股30% 須編英文財報

2018-03-28 01:32

每小時日支費增60元 長榮勞資今協商

2018-03-27 18:23

2018智慧城市展 聚焦3大應用

2018-03-27 14:38

新版公司治理藍圖6大變革 3年為期

2018-03-27 11:45

總統談貿易戰 政府有對策

2018-03-28 02:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top