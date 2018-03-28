喊話無用？ 上市櫃高中職學歷員工起薪仍不到3萬元

2018-03-28 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院長賴清德上任之初，對上市櫃公司喊話，希望員工起薪3萬元以上，不過金管會調查顯示，上市櫃公司專科高中職學歷員工起薪仍不到3萬元。

立委盧秀燕今（28）日上午在立法院財委會質詢金管會主委顧立雄，上市櫃公司是否有遵循賴揆道德喊話 ，把起薪調高至3萬元以上？

顧立雄表示，根據證交所和櫃買中心統計，上市櫃公司聘僱初任員工薪資，大學以上都有超過3萬元 ，高中職以下薪水相對較低，專科接近3萬元，高中職大約2.6萬元。

財政部長許虞哲表示，基本上盡量朝3萬元調整，但是從顧立雄的資料看出，專科以下沒辦法達到。