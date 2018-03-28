金正恩確於26、27日秘密訪中

2018-03-28 02:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



據英國金融時報導，兩位消息人士表示，北韓領導人金正恩確於26日起秘密訪問北京兩天，27日離去。此一消息26日已經傳出，27日才獲得證實。