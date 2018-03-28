美中貿易摩擦 景氣變數

2018-03-28 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江睿智 ／台北報導



國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，國內景氣仍將持續溫和復甦。 （中央社） 分享 facebook

國內景氣燈號好不容易由黃藍燈變綠燈，中美貿易戰卻一觸即發。國發會經濟發展處處長吳明蕙昨天表示，不樂見美中貿易摩擦，若中美貿易戰開打，勢必影響貿易成長動能。

國發會指出，目前國內景氣處於溫和成長，惟美中貿易摩擦外溢效應，主要國家貨幣政策正常化、及美國聯準會升息對市場波動影響加劇等不確定因素，仍須密切關注。

吳明蕙說，美中貿易摩擦的行動，還在發展中，並未明朗。她說，不樂見美中貿易摩擦，若中美貿易戰開打，勢必影響貿易成長動能。

她表示，雖然外貿有美中貿易摩擦的不確定性，但台灣經濟基本面是穩健，政府也推出許多促進投資的措施，有助穩定推升景氣。