強贈來電答鈴?台灣之星聲明 立委所言與事實不符

2018-03-27 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



立委林俊憲今天(27日)以「台灣之星強贈來電答鈴」舉行記者會。台灣之星對此表示，此乃某單一用戶進線客服時，因無法提供其完整門號，又不願依法配合身分檢核，導致無法透過電話取消來電答鈴服務所致。

台灣之星強調，立委記者會中許多陳述與實情不符，提出以下聲明：

一、 台灣之星表示，加值服務申辦與退租都依循主管機關(NCC)規範，且與電信同業做法一致，例如中華電信Hami包、台灣大哥大myVideo、遠傳電信friDay、亞太電信Gt影視等，包括「贈送優惠、申裝流程及退租方式」都明白載於專案同意書，並以此方式取得用戶同意。且為讓用戶清楚了解加值服務的啟用、優惠與退租，台灣之星表示，自本服務優惠開始至到期前，會在「優惠啟用、優惠到期前7天及優惠到期前2天」三個重要時間點，以簡訊方式通知用戶，並同步提供「雙向簡訊與IVR語音」方式讓用戶隨時可退租服務。若用戶未能閱讀到以上任何一則簡訊，或因事務繁忙忘記退租，只須進線客服並告知其名下門號，台灣之星會全額免除費用，以維護用戶權益，且服務歷程均公開透明。

二、 針對此單一用戶案件，台灣之星表示，該客戶在今年3月14日進線客服，因無法完整提供其名下門號，且不願意依法配合至直營門市進行「雙證件檢核」以查詢前述完整門號，以至無法在客服電話中進行服務退租。

台灣之星表示，依個資保護法規定，必須保護消費者個資、隱私等權益，因此未提供客服電話核資查詢門號，避免不法集團藉此以身分證字號、姓名及帳寄地址等易取得的個人資訊，偽裝用戶進線客服探知其名下所有門號相關資訊。在此詐騙橫行時代，台灣之星表示，該公司是最嚴謹貫徹保護消費者個資電信業者，且之後，該單一用戶已在3月22日進線客服，並主動提供前述完整門號，因此，本公司在符合用戶個資與隱私權益保障原則下，已為該用戶取消來電答鈴服務，並同步全額免除費用。

台灣之星表示，前述歷程與事實都有完整紀錄且可接受查證，該公司向來重視消費者權益保障，並致力提供優質行動通訊服務，因對於個資保護較嚴謹，發生此單一用戶事件，引發重大誤會，甚感遺憾。