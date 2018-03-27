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前立委黃煌雄 將接任促轉會主委

2月景氣亮「綠燈」 國發會：穩定復甦往前進

2018-03-27 16:12經濟日報 記者江睿智╱即時報導

國發會今（27）日發布2月景氣綜合判斷分數為24分，較上月增加4分，景氣燈號由「黃藍燈」轉為「綠燈」，國發會認為，景氣是在穩定狀況下往前進。

促使2月景氣對策信號由黃藍燈轉為綠燈，主要是工業生產指數、海關出口、機械及電機設備進口、以及製造業銷售量等指標有明顯改善所致。

國發會工業生產指數

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