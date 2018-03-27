「牙保」係啥米？政院提案法令「微整形」以更淺顯易懂

2018-03-27 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院法規會今（27）日表示，將提案修正「中央法規標準法」，規定各機關在草擬法條時，除應使用簡單、淺顯易懂的文字外，法條的格式排版也要更明確、容易識別；還可用通俗名稱及加註條文要旨的方式，來幫助理解。

法規會舉例，像是《刑法》裡用的「悛悔實據」（悛：ㄑㄩㄢ））其實就是「改過遷善」的意思。《藥事法》第83條出現的「牙保」，其實就是「居間」或是「仲介」。而公務員考績法第20條提及的「舛錯」，就是「錯誤」的意思。

法規會主委劉文仕表示，行政院法規會也在「公共政策網路參與平台－眾開講」開闢專題，歡迎大家一起找尋現行法規中冷僻艱深的文字，提供相關機關檢討、修正。

法規會指出，司改國是會議決議，各機關在制定法令時，應使用通俗易懂、民眾顯知文意的文字內容，以達到「法律通俗化」的目的。

另外，在法條格式方面，現行法規條文的「項」不冠數字，然而隨著社會變遷，法條規定愈趨複雜，分項愈形繁多，未來修法將在各項之前冠以1、2、3等序號數字，以利辨識、引用。

劉文仕說，有關在條文的「項」加冠數字，目前約有一萬多個法規，預計三年內調整完成。

法律條文並得視需要加註條文要旨，使民眾一望即知該條文的要點；另外，也同步要求行政部門草擬法規，一個條文只規範一個重點，原則上也不要超過5項，避免條文結構過於龐雜，不易辨識及理解。