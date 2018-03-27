親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

高雄槍戰擊斃1人 開槍警員：從警第一次開槍

擔心房價崩盤急出售？現在出售可能不划算，怎麼活化房產才是當紅之道！

2018-03-27 14:45文 夏小淇 提供

近年來「房市何時會落底」不斷被討論，日前曾有命理老師指出，2018年將是房地產週期的谷底年，情況可能相當慘烈，讓不少民眾擔憂而急著降價求售。無獨有偶，最近有學者提出警告，現在的房市並非位於「U型」或「L型」的底部，甚至要小心「ㄣ」型下修。

儘管各界對房市落底的意見不一，但可以確定的是，在升息風聲頻傳，加上年底適逢九合一大選，房屋議題勢必再被提及。事實上，若房市真的出現持續下跌，交易量同步降至谷底，手中持有不動產的人更應該把握機會，透過房貸融資利來轉投資，提高資金效益。

從房市老手的角度來看，在房市走勢未盡明朗時期貿然出售，反而可能賣在相對低點，若能運用融資，透過房貸來活化房產，則有機會出奇制勝，獲得更高的報酬。

根據房產業者的最新調查，認為未來房市還會下跌的民眾有三成，不過相較於2016年調查時，看跌的比重減少了一半以上，今年第一季的成交率更增加逾二成，顯示民眾對房價看法開始轉變。可預見的是，在「有土斯有財」的觀念下，將有愈來愈多想晉升為有殼蝸牛，或是有意置產、當包租公的民眾，這幾年都會積極尋找逢低進場的機會，持有不動產要如何活化、再利用資金，將是有殼族必修的課題。

美國股神巴菲特日前也公開表示：「房地產是最好的投資。」他強調，能夠妥善活化不動產的人，房地產是一場「不會輸」的賭局。隨著全球股市來到高點，台股也在高檔震盪，若融資買股得擔心被斷頭的風險，反觀房地產融資成本較低、融資成數較高，還款年限長、資金運用彈性高，難怪連股神都盛讚，房貸融資活用是勝率最高的投資方式。

要如何如巴菲特一樣聰明活用房地產？透過中國信託銀行推出「i適貸」網站服務，你也能輕鬆活化不動產。「i適貸」結合長年累積的大數據分析與客戶訪談資料庫，不論房屋估價、房貸額度試算、以房養老月給付金，或是房貸融資、增貸、轉貸、債務整合、降低月付金等，都可以在線上一次完成。

此外，「i適貸」推出多項業界首創的人性化服務，像是「房屋智慧估價系統」，只要輸入地址，透過房貸大數據資料庫，電腦立即幫你計算出房屋估價，以及手上房屋可以增額貸款的額度。同時，「i適貸」還能貼心計算出增貸後的還款金額，若有債務整合需求，「i適貸」也有債務整合試算服務，輕鬆透過大數據線上計算後，讓債務瘦身，不用再被繳款期限追著跑。

更好的是，「i適貸」提供最低1.75%起的房貸融資利率，比市面上車貸、小額信貸的利率都來得更優惠，而且「i適貸」的房屋融資貸款成數最高達8成之多，讓有需求的民眾更能「貸好貸滿」，活用不動產資金無煩惱。

● i適貸與股票融資比較

資料來源：中信銀、業者
資料來源：中信銀、業者
分享

相關新聞

核二2號機獲准併聯 已在12時55分發電

2018-03-27 14:00

核二2號機獲同意併聯發電 台電：供電調度增彈性

2018-03-27 13:26

2018智慧城市展盛大登場 蔡英文總統親臨致詞

2018-03-27 11:50

2月景氣燈號 再亮黃藍燈

2018-03-27 14:38

美中貿易戰稍緩 學者：製造業回流策略

2018-03-27 14:10

美課鋼鋁關稅 台受影響鋼鐵品不到2成

2018-03-27 13:59

核二廠2號機開始併聯 預計4天滿載

2018-03-27 13:36

美中貿易戰 童子賢：政治不應干預經貿

2018-03-27 12:53

原能會同意核二2號機併聯發電

2018-03-27 12:48

元大投顧：西德州原油區間63-67美元

2018-03-27 11:05

美中貿易戰疑慮 經長：4措施分散風險

2018-03-27 10:46

原油需求上修 法人：資源基金來勁

2018-03-27 10:33

貿易戰化解關建 投顧：聚焦對等開放市場

2018-03-27 10:30

沈榮津：核四不運轉資產損失約2600億元

2018-03-27 10:02

交長：中華郵政上市 可考慮

2018-03-27 01:07

勞長推三法 中高齡就業優先

2018-03-27 01:07

名家觀點／大到不能倒 小到剛好關

2018-03-27 00:43

經長強調 會持續爭取鋼鋁關稅豁免

2018-03-27 00:38

台廠自救 拚單點突破

2018-03-27 00:38

離月底大限剩4天 農地違章工廠首波6家仍未拆

2018-03-27 00:30

我續爭鋼鋁稅豁免 「絕不拿美豬交換」

2018-03-26 23:44

工業服務業月薪近5萬 立委：數字漂亮但民眾認為差很多

2018-03-26 21:02

三十而立大不易 調查：4成8青年勞工有負債

2018-03-26 19:49

台水南向 董事長郭俊銘：進軍印度市場

2018-03-26 17:26

謝金河：臉書若有三長兩短 不一定是壞事

2018-03-26 15:17

歐洲商會：專業人士換工作 加薪幅度15到20%

2018-03-26 15:01

爭取鋼鋁關稅豁免 經長：不會用開放美豬交換

2018-03-26 14:39

中華郵政全民釋股？ 交通部長：可以思考

2018-03-26 11:56

3月景氣動向調查 製造業、服務業與營建業同步下滑

2018-03-26 11:42

鋼鋁關稅豁免？ 沈：大陸進口原料讓美方有疑慮

2018-03-26 11:20

台電電纜故障 忠孝東路四段1637戶停電已修復

2018-03-26 11:09

新電價4/1上路 3產業恐首當其衝

2018-03-26 10:54

協助業者降低衝擊 台灣鋼鐵公會持續關注美國動作

2018-03-26 09:45

IKEA被擋、宏達電放行 全因台灣這道「禁令」…

2018-03-26 09:00

二代接班營收創新高 葡萄王如何把賠錢貨變金雞？

2018-03-22 11:04

全球貿易大洗牌 台灣機會在哪？

2018-03-16 08:42

做一個零件要跨國11次？企業：我們吃盡了苦頭

2018-03-15 13:48

漲聲響起／窮腦袋瘋搶衛生紙 富腦袋會想搶什麼？

2018-03-08 10:17

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

美中貿易大戰出現轉圜 我半導體中箭

2018-03-27 00:13

年改退休金縮水… 怎樣才能好命過日子？

2018-03-27 10:00

謝金河：臉書若有三長兩短 不一定是壞事

2018-03-26 15:17

裕隆集團四寶 獲利大躍進

2018-03-26 20:28

工業服務業月薪近5萬 立委：數字漂亮但民眾認為差很多

2018-03-26 21:02

熱門商圈變得不熱門 北市店面行情直直落

2018-03-27 09:36

鴻海旗下鴻騰收購Belkin 今年完成

2018-03-27 08:21

台新金改選 寶佳推出人選

2018-03-27 00:47

專訪 / 光陽董事長柯勝峯：綠能不應該是一種妥協

2018-03-27 02:43

說到做到！潤泰新發100億現金 股東每股可領回6元

2018-03-26 22:54

科納25億賣給美商 溢價58 %

2018-03-27 00:33

台積電三支箭 中美貿易戰影響微乎其微

2018-03-27 12:11

黃立成創辦社交「秘銀幣」上線 攜手MAX交易所

2018-03-26 18:47

送美國大學生進鴻海上班？威州將設專屬學位課程

2018-03-26 21:57

名家觀點／大到不能倒 小到剛好關

2018-03-27 00:43

寶成越南廠罷工 蔡佩君光速滅火

2018-03-27 00:19

摺疊式iPhone組裝難度高 鴻海和碩考驗大

2018-03-27 00:17

勞長推三法 中高齡就業優先

2018-03-27 01:07

信義房屋：恐慌退散 Q2房價看跌比重近三年最低

2018-03-27 09:33

iPhone X買氣疲弱 擬換新衣再衝

2018-03-27 00:17

三十而立大不易 調查：4成8青年勞工有負債

2018-03-26 19:49

科技部培訓逾300名科研博士 投入產業界

2018-03-26 18:24

沈榮津：核四不運轉資產損失約2600億元

2018-03-27 10:02

金管會新規範 衝擊公股銀

2018-03-27 00:47

公股券商買超台新金 受矚目

2018-03-27 00:47

裕隆集團 去年獲利風光

2018-03-27 00:27

金融業委託書從嚴 財金不同調

2018-03-27 00:26

宏達電去年賠2個股本 掛牌來最慘

2018-03-27 00:41

陽明海運轉虧為盈 去年賺3.21億

2018-03-26 17:22

台新寶佳法律攻防...有得打了

2018-03-27 00:47

企業團保費用 禁列投資保單

2018-03-27 00:34

傳陸擬轉單採購美半導體 IEK：韓影響大於台

2018-03-27 04:27

交長：中華郵政上市 可考慮

2018-03-27 01:07

台水南向 董事長郭俊銘：進軍印度市場

2018-03-26 17:26

核四成本與能源轉型 經長：電價估漲5角

2018-03-26 20:39

離月底大限剩4天 農地違章工廠首波6家仍未拆

2018-03-27 00:30

半導體大廠投資台灣 陶氏竹南新廠房啟用

2018-03-27 00:33

行政院版「當沖降稅」再延3年 證交稅收可增近百億

2018-03-26 18:20

台新金縮減董事席次 金管會將加強金檢

2018-03-27 10:27

寶成分散風險 擴廠腳步轉向印緬

2018-03-27 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top