擔心房價崩盤急出售？現在出售可能不划算，怎麼活化房產才是當紅之道！

2018-03-27 14:45 文 夏小淇 提供



近年來「房市何時會落底」不斷被討論，日前曾有命理老師指出，2018年將是房地產週期的谷底年，情況可能相當慘烈，讓不少民眾擔憂而急著降價求售。無獨有偶，最近有學者提出警告，現在的房市並非位於「U型」或「L型」的底部，甚至要小心「ㄣ」型下修。

儘管各界對房市落底的意見不一，但可以確定的是，在升息風聲頻傳，加上年底適逢九合一大選，房屋議題勢必再被提及。事實上，若房市真的出現持續下跌，交易量同步降至谷底，手中持有不動產的人更應該把握機會，透過房貸融資利來轉投資，提高資金效益。

從房市老手的角度來看，在房市走勢未盡明朗時期貿然出售，反而可能賣在相對低點，若能運用融資，透過房貸來活化房產，則有機會出奇制勝，獲得更高的報酬。

根據房產業者的最新調查，認為未來房市還會下跌的民眾有三成，不過相較於2016年調查時，看跌的比重減少了一半以上，今年第一季的成交率更增加逾二成，顯示民眾對房價看法開始轉變。可預見的是，在「有土斯有財」的觀念下，將有愈來愈多想晉升為有殼蝸牛，或是有意置產、當包租公的民眾，這幾年都會積極尋找逢低進場的機會，持有不動產要如何活化、再利用資金，將是有殼族必修的課題。

美國股神巴菲特日前也公開表示：「房地產是最好的投資。」他強調，能夠妥善活化不動產的人，房地產是一場「不會輸」的賭局。隨著全球股市來到高點，台股也在高檔震盪，若融資買股得擔心被斷頭的風險，反觀房地產融資成本較低、融資成數較高，還款年限長、資金運用彈性高，難怪連股神都盛讚，房貸融資活用是勝率最高的投資方式。

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