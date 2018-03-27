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3月消費者信心指數微升 創32個月新高

2018-03-27 11:45中央社 台北27日電

中央大學台經中心公布3月消費者信心指數(CCI)調查總數為87.86點，微升0.48點，仍為32個月以來新高，其中物價因季節因素下降，而對投資股票信心仍強，兩者變動較顯著。

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布107年3月消費者信心指數（CCI）調查的總數為87.86點，與2月相較上升0.48點，為104年8月以來32個月的新高。

調查中，包含投資股票時機、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機及就業機會等五項指標上升，唯一下降指標為「國內物價水準」。

據調查結果，上升幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，本次調查結果為106.20點，與上個月調查結果相較上升5.30點，也是連續5個月維持傾向樂觀。

唯一下降的指標是「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為48.50點，與2月調查結果相較下降4.85。

中央大學台經中心研究員吳大任表示，以統計學上的顯著水準，投資股票時機與國內物價水準顯著變動較大。因調查期間是在美中貿易戰議題前，所以投資股票時機信心仍強。另外，物價水準變動，春節期間本來就會有民生物資上漲。

他說，像是之前衛生紙喊漲議題，因為紙品算是最終財，產業關聯性不大，實質上對物價並不會造成太大影響。雖然衛生紙占消費者物價指數比重不高，但對消費信心仍有所影響，因此民眾的感受存在落差。

調查中，從絕對水準來看，「未來半年國內就業機會」及「未來半年投資股票時機」皆為樂觀指標。

中央大學產業經濟研究所教授單驥表示，在就業機會指標微幅上升，主要因為總體經濟情勢相對於去年為谷底，但反彈力道相當的弱。而失業率是落後指標，要總體經濟情況明朗的時候，才會明顯呈現出來，且過年前後為轉換工作活躍的時機，顯示工作轉職期還算順利。

中央大學台經中心解釋，107年3月份消費者信心指數調查是由中央大學台經中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心調查協辦，健康力股份有限公司贊助，調查期間為107年3月19日至22日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2672位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

消費者物價指數中央大學

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