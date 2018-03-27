離月底大限剩4天 農地違章工廠首波6家仍未拆

多個民間團體昨開記者會要求落實拆除農地違章工廠。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 行政院去年宣示將針對蔡政府上任後的農地違章工廠「即報即拆」，首波公布的十七家違章預計本月底前拆除，但迄今仍有六家文風未動，眼看離限期僅剩四天，民間團體質疑政策執行力，憂心即報即拆的政策宛如破功。

據農委會統計，十七家首波拆除的農地違章工廠，分布於彰化、高雄、台南、嘉義、雲林。台南二家及嘉義一家都已經拆除，執行率百分之百，高雄市五家但目前拆除三家，彰化縣應拆除八家，但是只拆除五家，雲林一家至今未拆。

農委會昨回應「希望」趕在月底前完成，第二波拆除名單會在下月公布。

彰化縣政府表示，希望透過國土和城鄉規畫田園產業聚落，解決農、工混雜亂象，未拆除的違章工廠，一家月底可拆完，其餘幾家下月斷水斷電後拆除。高雄市地政局副局長陳冠福表示，三家業者已表示會在月底前自行拆除完畢。

農委會去年六月宣布檢討農地非法工廠，並說會對蔡政府上任後所建的違章工廠優先拆除。首波十七家違章工廠，原定今年農曆年前拆除完畢，最慢三月底拆除完成，但迄今仍有六家未拆，加上第二波違規拆除名單，農委會至今沒公布。

地球公民基金會、台灣環境資訊協會等團體昨質疑， 政府想用「田園式生產聚落」解決違章工廠沉痾，但執行卻力有未逮，目前全台僅台中市有編制專門處理違章工廠的人力，而違章工廠最嚴重的彰化縣，一年只編列一百萬元的拆除費，憂心「即報即拆」政策破功。

農委會副主委陳吉仲說，本月底前拆除完畢的目標未變，希望未來幾天可盡快完成；第二波拆除名單正在做最後確認。

至於民團呼籲各縣市應該要有更充足的人力和經費，陳吉仲說，各地執行拆除的經費，會由中央全額支應。