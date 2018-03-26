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軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識

爭取美鋼鋁高關稅豁免 學者：從總體戰略切入

2018-03-26 16:55中央社 台北26日電

台灣未能爭取到美國鋼鋁高關稅暫時豁免，學者分析，可能與美方協商過程中，台灣單純從經濟層面去訴求有關，建議與美協商時，台灣可從國安、政治以及經濟等層面著手擬定總體綜合戰略。

行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中18日率團訪美爭取鋼鋁高關稅豁免，25日清晨返台後表示，美方對台灣部分業者從中國大陸進口鋼鋁、製成產品後輸美表示疑慮，因此台灣無法獲得暫時豁免。

台灣去年鋼鐵業產值約新台幣1兆1160億元，外銷占比27%，而美國為台灣鋼鐵主要市場，據海關統計，台灣去年出口美國鋼鐵金額約13億美元（約新台幣390億元），占台灣鋼鐵總出口金額13.16%。另外，台灣去年出口美國鋁品金額約4400萬美元（約新台幣13.2億元），占鋁品總出口金額6.15%。

中華經濟研究院副院長王健全研判，台灣之所以沒有爭取到美國鋼鋁高關稅的暫時豁免可能與單純從經濟層面去訴求有關，他並強調，台灣是美國重要的策略聯盟成員，建議與美協商過程中，應該要從國安、政治以及經濟等做總體戰略切入。

台灣綜合研究院院長吳再益表示，美國總統川普這次動作很大，起因於美國對中國大陸智財權侵權的制裁，而川普高關稅做法雖與全球貿易趨勢背道而馳，但戰火已經開打，台灣在兩強貿易戰過程中將間接受害。

吳再益指出，中國大陸以及美國都是台灣鋼鋁產品的主要市場，這次台灣未能爭取到美國鋼鋁高關稅暫時豁免，當然會影響台灣產品輸美的價格競爭力，所幸與美談判仍有一段期間可以持續推動，期待政府後續與美方的協商可逐步改善雙方劍拔弩張的氣氛。

至於產業要如何因應？王健全建議，在美國祭出高關稅下，企業要有中長期的策略，一是移至美國生產，或者配合政府新南向政策，落腳供應鏈完整的市場。

另外，吳再益認為，目前全球經濟持續向上，而美國總統川普藉高關稅消弭美國鉅額貿易逆差的做法應該見好就收，否則若因貿易衰退拖累經濟成長，屆時川普恐成世界的罪人。

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