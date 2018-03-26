爭取美關稅豁免「未來我銷美鋼品 不用陸原物料」

2018-03-26 00:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳馥馨 ／台北報導



鄧振中表示將力爭進入美國高關稅豁免名單。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

剛從美國返台的行政院政務委員鄧振中昨晚表示，台灣目前仍未爭取到美國鋼鋁高關稅豁免國家之列，他與經濟部會盡快安排與鋼鋁業者溝通，未來銷美產品不再使用中國大陸進口原物料，力爭進入豁免名單，以保障所有業者利益。

鄧振中日前赴美爭取台灣鋼鋁列入美國豁免清單。針對台灣未入列入豁免名單內，鄧振中形容台灣目前處在「留校察看」階段，政府會繼續努力，爭取四月底正式公告前，台灣也能進入豁免國家之列。

鄧振中指出，美國為了防堵大陸鋼鐵銷往美國，過去已發起十幾個反傾銷案，基本堵住大陸進口鋼鐵。但美國目前認為，還有很大的漏洞在於經過第三國加工再賣到美國鋼鐵產品，因此要求各國與美國合作。

鄧振中表示，國內鋼鐵銷往美國有兩類，一種是全部都在台灣生產的，另一種是從中國大陸進口原材料，經過加工再銷往美國。美國現在的態度是，台灣如果無法保證銷美鋼品都不會採用大陸原物料，則所有銷美鋼鐵產品都將面臨百分之廿五的高額關稅，這對沒有採用大陸進口原物料的業者，很不公平。

鄧振中說，他與經濟部會盡快與鋼鋁業者溝通，商議能否只要是銷往美國的鋼鋁產品，其原材料都避免採用自大陸進口者。他也會請經濟部盤點，是否由國內產能替代的可行性。至於是否改由其他國家進口原物料，例如越南進口鋼材進行加工，鄧振中表示，這涉及產能與質量，仍需進一步盤點。

南韓已列入豁免清單，台韓高度競爭下，是否對台灣鋼鐵業帶來巨大的壓力？鄧振中表示，由於美韓ＦＴＡ（自由貿易協定）正在重談，不排除是做為談判籌碼，南韓在雙方ＦＴＡ中勢必有更多承諾。且目前包括歐盟、加拿大、墨西哥、澳洲、巴西、阿根廷、南韓都是「暫時豁免」，若未做到美國滿意的承諾，難保最終會有變數。

美國為了打擊中國大陸貨品生產過剩，透過直接或間接方式將產品傾銷美國，自廿三日起對鋼鋁進口商品分別課徵百分之廿五與百分之十關稅。經濟部統計，台灣每年從大陸進口鋼鐵原材料約十八億美元，銷往美國的鋼鐵產品約十三億美元。