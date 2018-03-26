IKEA被擋、宏達電放行 全因台灣這道「禁令」…

2018-03-26 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



IKEA去年申請進口陸製的棉質床單、枕頭套等織品輸台，但因國內業者抗議而「不得其門而入」。圖為一名消費者在羅馬的IKEA檢視寢具。 路透 分享 facebook

中國大陸和美國的貿易戰一觸即發，引發全球貿易關注。不過你知道嗎？其實台灣和大陸也有一道「貿易禁令」，台灣禁止2200項大陸製產品輸台，如果在台公司要輸入禁止項目，必須跟經濟部申請核准，連國際知名公司IKEA、H&M想進口部分商品都因此吃了「閉門羹」。

可從紐韓進口 就是禁從陸輸入

台灣雖然早就加入WTO（世界貿易組織），但考量到兩岸特殊經貿往來，長期禁止特定產品輸台。同樣的產品，可以從紐西蘭進口，可以從南韓、 越南進口，就是不能從大陸進口。據統計，大陸1萬1583項商品，有2206項禁止輸台，占比約19%。

不危害國安 宏達電VIVE VR過關

不過，宏達電（HTC）年初向經濟部國貿局申請「VIVE VR裝置使用的遙控器具」輸台，國貿局2月27日舉行今年第一次「開放中國大陸物品輸入審查會議」，宏達電案順利過關。不過，宏達電能通過審核不是經濟部大小眼，工業局官員說，宏達電申請輸入的遙控VR裝置器具目前國內尚無類似產品，開放輸台後對國內相關產業無重大不良影響，也不會危害國家安全，因此同意開放。

宏達電申請大陸製的「VIVE VR裝置使用的遙控器具」輸台，上月獲得經濟部審查會議核准通過。圖為民眾使用Vive裝置體驗3D幾米繪本。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

加上列席審查會議的國家通訊傳播委員會、台灣電電公會等單位都沒有表示反對意見，因此過關。

工業局電子資訊組副組長呂正欽說，這項遙控器不算是VR技術的核心業務，因此工業局同意開放。「如果是涉及到影像辨識、手勢辨識、演算法等核心技術，工業局不可能同意開放」。

多家本土、外商公司 都曾被阻擋

雖然宏達電順利過關，但過去多家在台的本土公司、外商公司，都曾被這道「台陸貿易禁令」阻擋過，連在台灣有五家分店的知名北歐家具店IKEA（宜家家居）也一樣。

國貿局公開資料指出，IKEA去年4月起申請多項產品輸台，如無框鏡、有框鏡、500ml以下水杯、燈具用遙控器等，其中只有燈具遙控器因相關單位無意見而獲准開放。

IKEA一度獲准 遭抗議後被擋下

IKEA不死心，去年6月再度申請棉製床上織品（如床單、枕頭套等）、人造纖維床上織品輸台。雖然IKEA一度獲得准許，但在台灣本土寢具公會強烈抗議下，國貿局去年9月重新審查，最後IKEA仍被擋下。

國貿局表示，IKEA申請陸製產品輸台被擋下，主因是相關單位持反對意見，認為國內產業受到影響。舉例來說，500ml以下水杯，工業局、台灣玻璃公會認為2016年已開放250ml以下水杯輸台，造成國內業者銷售衰退達45%，不宜再開放500ml水杯。鏡子部分，工業局擔心面對大陸的低價策略，台灣業者會艱困因應。

業者憂：若開放將衝擊國內產業

棉製床單部分，國貿局指出，也是工業局、紡拓會、寢具公會等持反對意見，認為一旦開放將衝擊國內7000多家產業鏈業者、6萬多名勞工就業。產業公會更指出，目前台灣市場已經供過於求，若下游產品開放大陸品低價傾銷，「產業鏈將崩解」，嚴重衝擊內需。

H&M曾經申請多項大陸製的服飾、襪子、女性內衣輸台，但都未能獲得核准。圖為民眾行經香港尖沙嘴的H&M。 路透 分享 facebook

對於這兩次申請被阻，IKEA透過歐洲商會低調回應說，「尊重貿易主管機關決定」。不過，IKEA不是唯一被阻擋過的歐洲外商，連荷蘭商H&M都曾經被擋過，多項大陸製的服飾、襪子、女性內衣無法輸台。