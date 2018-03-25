再爭美國鋼鋁關稅豁免 鄧振中：2路並行

2018-03-25 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



赴美爭取鋼鋁高關稅豁免的行政院政務委員鄧振中表示，未來將以兩種方式持續爭取美國豁免。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美中貿易戰開打，但台灣未列在美國對進口鋼鋁課徵額外關稅的暫時豁免國家名單。赴美爭取鋼鋁高關稅豁免的行政院政務委員鄧振中表示，回國後要找國內鋼鋁業者商量，未來將以兩種方式持續爭取美國豁免。

身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中，十八日率團赴華府爭取豁免鋼鋁高關稅，預計今天清晨抵台。行政院長賴清德上周在立院答詢表示，鄧振中回國後，將和鋼鋁業者討論，看如何因應新局勢。

鄧振中返國前受訪表示，這次在華府見了美國政府官員、國會議員等，對美國課徵高關稅的狀況有更多了解，未來將透過兩種方式持續爭取豁免：一是持續與美方協商，獲得整個國家豁免；另一則是個別公司向美方申請個別項目豁免，經濟部國貿局也會提供相關協助。他強調，「這兩條路要並行」，回國後要找國內鋼鋁業者商量。

被問到台灣這次無法獲得暫時豁免的原因，鄧振中表示，主要是有台灣業者從中國大陸進口鋼鋁、製成產品後出口到美國，美方對此有疑慮；而從統計數字，也看得出來有這個現象。

針對美方提出的疑慮，鄧振中說，台灣的回應是：會與業者溝通，找出解決的方式。他還表示，歐盟與其他六個國家獲得暫時豁免，必須四月底正式公告才算數；在四月底之前的這段時間，美國歡迎各國與美方協商鋼鋁高關稅豁免，包括日本、台灣，都會持續與美協商。

至於這次溝通，美方是否提出美豬美牛議題？鄧振中說，「沒有，這次完全是談鋼鋁稅的議題。」