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中美貿易戰升溫 大陸六大行業受波及

2018-03-24 10:03聯合報 記者李仲維╱即時報導

中美貿易戰升溫，據分析，大陸主要將有六大行業受波及，對99家上市公司影響較大。

第一財經日報引述券商策略分析師指出，在中美貿易戰一觸及發下，交通行業中的航空、鐵路、新能源汽車將受到影響，新技術產品中的機電、電子、通信和資訊技術等受到衝擊，其他細分行業如紡織品、金屬製品將受到衝擊。

據統計，上述這些領域的上市公司共計841家。其中幾大細分領域對於海外出口依存度分化嚴重，例如電子行業的上市公司均對海外市場有依存，航空領域的上市公司對於海外市場依存度較低。

中金公司首席策略分析師王漢峰統計，99家A股上市公司對美國市場依存度較高。這99家公司多數位於廣東、浙江和江蘇，也多以民營企業為主。受此事件影響3月23日99家上市公司有84家上市公司股價下跌，其中有6家公司跌幅逾10%。

據統計，上述99家上市公司2016年在美國營收占全部營收的19%到42%之間。其中在美國營收占全部營收占比超過40%的有2家，分別為思創醫惠和浙江永強；超過30%的有8家；超過20%的有86家。

王漢峰指出，2016年來自美國的收入占A股、H股非金融行業收入的比例分別為5.0%、5.5%。從此一數字看美國對中國採取貿易戰，整體上對A股上市公司衝擊並不大，但從個別上市公司而言，有部分上市公司主營收入較為依賴美國市場。

從宏觀層面來看，沿海地區和民營上市公司或將受到較大衝擊。99家上市公司中，廣東省、浙江省、江蘇省、山東、北京的分別有19家、15家、15家、11家、11家。 99家上市公司多屬於民營企業，只有不到20家企業屬於國家和地方政府所有。

從行業角度來看，這些上市公司分屬於專業設備、通用機械、汽車零組件、農產品加工、計算設備、化學製藥、紡織製造、電子製造和白色家電。99家上市公司市值最高為立訊科技，達人民幣760億元。

官方數據顯示，大陸對美國的出口2017年約在4,300億美元，大陸對美國的進口約1,600億美元，分別占中國大陸全部出口和進口的19%及8%。

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