美課鋼鋁稅／賴揆：全力爭取豁免

2018-03-24 02:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



中美貿易戰一觸即發。行政院長賴清德昨（23）日表示，美國對進口鋼鋁課稅，是防止中國鋼鐵、鋁過剩，透過各國進入美國，至於台灣有沒有在豁免名單，要等4月後才會最後確定，政府仍在努力中。他表示，即使未來確定沒有在豁免名單內，行政院也會評估衝擊，並和業者討論因應之道。

美國總統川普簽署備忘錄，基於「301條款」，對中國大陸鋼、鋁等產品實施貿易制裁，但特許暫時豁免對歐盟、澳洲等盟國的進口鋼鋁產品課稅，不過台灣不在豁免名單內。昨日立法院進行總質詢，多位朝野立委就此議題提出質詢，賴揆表示，台灣爭取豁免還在談判中，政務委員鄧振中現已在美國，針對鋼鋁關稅與美方談判。

賴揆表示，美國對進口鋼鋁課懲罰性關稅的政策，對台灣難免有影響，台灣鋼鋁都有輸出到美國，政府希望透過談判，盡力爭取我國企業權益。

針對美國對中國祭出「301條款」，賴清德表示，許多台商將零件運到中國組裝，或賣給大陸廠商，最後再銷往美國，恐會受美中貿易大戰影響；至於是哪些商品被制裁，美方預計於15天內公布清單，各部會將會積極因應。

賴清德並說，許多台商恐因美中貿易大戰，把生產基地移至東南亞或移回台灣，中國可能早就掌握消息，提出對台31項措施，希望挽留台商。

賴清德表示，美中貿易戰開打，對台灣影響難免，但影響的也不只有台灣而已，昨日上午政院已與相關部會交換意見，並密切注意後續發展，國安會與行政院相關部會都會妥善應。