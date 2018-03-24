鴻海小股東買FII 可透過香港參與

2018-03-24 01:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



鴻海集團旗下富士康工業互聯網（ FII）將在大陸掛牌，董事長郭台銘承諾讓台灣小股東參與抽籤的程序，卻可能被法令卡關。郭董一聲令下，券商絞盡腦汁想出解決方案。

鴻海前天晚間發布聲明，為照顧股東權益，且慎重起見，端出「香港方案」，委請熟悉兩岸三地法規之「普華商務法律事務所」提供小股東諮詢，可望透過香港證券帳戶參與FII抽籤。

證券業人士指出，一般散戶想參與大陸新股抽籤，要本人到中國開戶，有諸多規則及限制，鴻海這次端出的香港證券帳戶方案，在台灣就可透過網路申辦香港證券帳戶，參與FII新股抽籤。不過要注意的是，香港證券戶與大陸的直接開戶身分不同，規範也有差異，小股東還是要比較一下。

上周福邦證券開說明會，結果小股東發現開戶要本人親往大陸，還要戶頭內平均每天日交易量人民幣1萬元的股票，，還不保證可以抽到，表示「不想抽」。據了解，郭台銘事後知道小股東的反應，當場發了脾氣，要券商想辦法解決股東開戶的問題。券商才想出透過第三方香港專業合法機構，協助小股東辦理。

鴻海表示，股東可直接赴大陸開立證券帳戶參與申購，或遵循香港法令開立香港證券帳戶，透過香港證券帳戶參與申購。就參與大陸A股IPO申購相關問題，有意願的股東可洽詢「普華商務法律事務所」。