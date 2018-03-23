藻礁專家會議要延續 中油憂觀塘案期程

2018-03-23 22:25 中央社 台北23日電



環保署召開專家會議，討論中油第三天然氣接收站改採「迴避藻礁方案」對藻礁的影響，但遭質疑資料不足，將另開延續會議。中油董事長戴謙憂心影響期程，盼各界正反意見並陳，到環差小組上討論。

環保署今天召開「觀塘工業區及工業專用港開發對大潭藻礁生態系統可能影響與因應」議題專家會議，討論中油第三天然氣接收站改採「迴避藻礁方案」方案，縮小填海造陸範圍，對藻礁生態的影響性。

不過，環團質疑專家當中有人曾獲中油補助，中立性不足，相關議題進行長達2小時左右的程序發言，一度引發紛爭。

台灣濕地學會理事長林幸助會後接受中央社訪問時說，質疑他沒有利益迴避之說，是對他的抹黑。他所做的意見表示，都是依科學、專業所言，「問心無愧」。

下午的會議中，仍有數位專家發言時陸續提及資料不足，表達疑慮。

戴謙接受聯訪時說，因為時間有限，無法做完整的表達，會中都是學者、專家，他自己也是做研究的，都知道資料永遠都不足，「我們只能盡力提供」、「如果資料足了，就得諾貝爾獎了，對不對？所以研究是永遠繼續要做下去。」

此開發案目前仍未通過環評，今天另開專家會議，也未盡充分交流，因此還要再召開延續會議，戴謙說，一定會影響到預定作業時程，希望能將各界的正反意見並陳，到環差小組上討論。

他重申，中油希望民國111年7月天然氣接受站要開始營運，才能配合讓大潭機組啟動，中油一直很努力執行此任務，開發面積也從232公頃縮到37公頃了，「已經盡最大力量了」。