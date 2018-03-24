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美課鋼鋁稅／豁免名單公布 我暫未入列

2018-03-24 00:52聯合報 華盛頓記者張加高詩琴／連線報導

美國總統川普鋼鋁稅命令廿三日上路，圖為中國大陸瀋陽鋼材批發市場內吊掛鋼材。 法新...
美國總統川普鋼鋁稅命令廿三日上路，圖為中國大陸瀋陽鋼材批發市場內吊掛鋼材。 法新社
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美國總統川普對進口鋼鋁課徵額外關稅廿三日生效，白宮廿二日晚間發布聲明列舉獲得暫時豁免的國家，包括NAFTA（北美自由貿易協定）國家加拿大墨西哥、韓國、歐盟、澳洲、阿根廷與巴西等，台灣、日本並未入列。

川普八日就「二三二條款」簽署命令，對進口鋼鐵課徵百分之廿五關稅，對進口鋁材課百分之十關稅；川普當時表示，暫排除加拿大與墨西哥，若其他國家能確保他們的產品不威脅美方國安，也可能豁免。

在白宮發布名單前，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）廿二日上午在參院財政委員會作證已表示，歐盟，澳洲、阿根廷、巴西及南韓，加上之前已宣布的加拿大及墨西哥，都暫時獲豁免大幅徵收關稅。

賴海哲指出，由於這些國家正以不同程度與美國展開貿易談判，因此川普決定「暫停」對這些國家徵收特別關稅。

白宮聲明寫道，基於正與個別國家進行對話，川普授權修改對進口鋼鋁課徵額外關稅的「二三二條款」，以便讓某些國家暫不被課稅；期限到五月一日，取決於是否能夠討論出令人滿意的替代方案，以解決美國國安受到的威脅。

目前暫時豁免的國家包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、南韓。我國行政院政務委員鄧振中近日率團赴華府爭取豁免，但目前未能獲美方排除。

白宮指出，川普會在五月一日根據跟個別國家的討論情況，決定是否繼續免除這些國家的額外關稅。白宮也表示，川普有權進一步修改關稅，包括取消豁免或隨時暫停對其他國家課徵關稅。

川普加拿大南韓關稅墨西哥
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