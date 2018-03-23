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川普對中祭301條款 台廠恐受波及嚴陣以待

2018-03-23 21:26中央社 台北23日電

川普單挑中國掀起貿易戰。路透
川普單挑中國掀起貿易戰。路透
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美中貿易戰開打，美國將對中國銷往美國約600億美元的貨品祭出懲罰性關稅，有可能遭課重稅的產品包括資通訊、紡織等輸美大宗，估計將有1300項產品可能會被列入高關稅打擊清單。

美國總統川普（Donald Trump）於22日簽署301調查結果備忘錄後，全球屏息以待，可能受到波及的筆記型電腦代工大廠今天均密切注意事件發展，一早會議開不停。

廣達及仁寶均表示，美國的訊息仍不明朗，課稅究竟是對100%都在中國製造的資通訊產品課稅，或是對多少零組件比重在中國生產者課稅，或對所有的中國資通訊品牌全數課稅，或是連出給美國品牌客戶的產品也都要課稅，需待釐清後與客戶協商因應之道。

緯創則認為，畢竟代工廠並非品牌商，表面上會影響在中國設廠的代工製造和代工設計廠，但實則看來是和品牌廠相關，還需要進一步資訊。和碩認為，兩國貿易大戰確實會影響很多產業，但重點是後續的執行細節、方式和程度，代工廠才會知道將受到多大影響。

不過，很多台商都是利用三角貿易方式，英業達即表示，出貨到美國的文件與憑單都由台灣總公司發出，但貨品是由大陸港口出口；兩大國的貿易戰要視後續有無排除條款及執行內容，才會知道自家客戶是否遭課高關稅。

若代工廠商受到貿易戰波及，台灣電腦品牌廠商是否相對受益？品牌雙A廠商均低調保守回應。

宏碁發言系統表示，宏碁在全球各地營運都會遵循當地法令與關稅規定，由於301條款影響面向廣泛，內部還需要持續評估，並進行更多討論；華碩發言人吳長榮說：「將密切觀察，審慎因應。」

在傳統產業方面，台灣區工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中表示，若美中貿易戰升溫，初期2到3個月或許對部分工具機廠商會有影響，不過廠商為了提高自身獲利、增加產品附加價值，會加速智慧製造投資行為，重整設備系統，提升國際貿易競爭力，長期來看，對工具機廠商訂單能見度的影響小。

從市場來看，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，美中貿易戰對台灣機械廠商應該沒有影響，台灣廠商多從台灣出口，若在中國大陸設廠的廠商，也多以當地內需市場為主。

程泰集團董事長楊德華表示，美中貿易戰對電子或手機等科技業相關供應鏈影響較大，若美中進一步相互採取更加激烈的措施，包括工具機產業在內的各項產業也會受到波及。不過他認為，美中雙方還有談判的空間，雙方可運用智慧，不讓世界經濟受到影響、避免導致極端的結果對美中雙方都不利。

在大陸設置生產基地的電源供應器大廠台達電表示，首先要先清楚實際的內容是什麼，課稅的對象是看生產還是銷售品牌，現在的科技產業都是全球布局的產業鏈，各個廠商的影響會因客戶群的占比差異有別。如果因為貿易大戰墊高成本，還是會轉嫁到消費者身上，最終倒楣的還是消費者；若因價格上漲抑制需求，那對大家都不是好事。

至於紡織產業的機能性產品是否會列入清單之中，紡織一貫大廠遠東新表示，目前研發及生產機能性紡織品大都在台灣和越南兩地，生產的布料多用於品牌大廠Nike、Adidas等成衣，幾乎沒有布料出口美國。

對於美中貿易戰可能帶來的影響，遠東集團董事長徐旭東分析，走到商店裡面，看到販售的東西都是Madein China，「一下子要取代掉不容易」。現在功能性的紡織在美國需求很大，「希望（影響）不要那麼大」。

台灣科技產業指標性廠商台積電表示，因生產基地在台灣，營運將不會受到影響；另一晶圓代工廠聯電則說，這對全球經濟發展恐有負面影響，影響程度目前無法評估，仍須進一步觀察後續情勢演變。

中華民國工商協進會理事長林伯豐認為，台灣產業經過中國加工，外銷到美國高達30%；如果想要避開影響，就是台商到美國投資最終產品，或是到美國認可的國家、地區加工後再銷往美國，但是這樣對台灣的全球布局都會產生影響，台灣整體經濟可能更為嚴峻。

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