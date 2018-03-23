上任不到1個月 勞動部長第2度突檢桃園航廈工程

2018-03-23 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



上任不到一個月，勞動部長許銘春今天第二度率隊突擊勞檢，上午率多名職安署勞檢員前往桃園國際機場第二航廈擴建工程進行勞動檢查，結果發現十一項缺失，可能引發感電、機械危害、火災爆炸、缺氧中毒等危害，針對共同承攬廠商新亞建設開發及益鼎工程開罰36萬元，並勒令五處停工。

從高雄市政府升任勞動部的許銘春致詞時，一度將展現「勞動部」對執行工安決心，口誤為展現「市府」決心，許銘春事後也尷尬笑了一下。

許銘春2/26上任，適逢勞基法新制3/1上路，當天許銘春即率隊到｢國光客運臺北車站｣進行勞動條件突擊勞檢。上午再針對重大公共工程安全衛生突擊檢查，選定桃園國際機場二航廈擴建工程為目標。

桃園國際機場為擴大使用容量及提升服務品質，目前有多項大型公共工程施工中，總計十年耗費2940億元投資經費，目前正推動第三航站興建計畫，總投資金額達700多億；二航廈工程總進度已達80%。

許銘春表示，營造業是公共工程為營造業領頭羊，應帶頭示範，引領民間工程一齊朝零職災方向努力。此項工程必須同時維持航班營運、飛航安全、旅客進出道路順暢及施工安全特性，工程挑戰性高，也是國際矚目工程項目，攸關國家門面，對施工安全絕不可掉以輕心。

今天檢查結果工地共有十一項缺失，包括墜落三項(如內外側施工架未設護欄)、感電一項(電焊機未絕緣包覆)、機械危害三項、火災爆炸二項(鋼瓶有機溶劑未有危害標示)、缺氧中毒二項。職安署表示，總計罰鍰至少36萬元。

職安署表示，北區職業安全衛生中心已將該工程列為檢查重點，2016年迄今已執行30場次勞動檢查，對於現場未符合規定部分，已經處以七次停工及超過百萬元罰鍰，並請桃園機場目的事業主管機關交通部加強督導。