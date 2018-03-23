竹科LED廠欠薪勞資調解資遣92人 資方：深感抱歉

2018-03-23 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



富圓采科技公司因周轉不靈欠發員工薪水，經勞資調解決議資遣92人，圖為員工昨天到竹科管理局陳情的情形。 本報資料照 分享 facebook

生產LED原料的富圓采科技公司因資金周轉，而欠發部分員工ㄧ個月薪水，昨天勞資調解有共識，並擬依法資遣92人。公司內部說，延遲迄今造成員工生活陷入困境，連累影響家庭生計，深感抱歉。

公司內部說，今年起向銀行申請，因有家銀行的帳戶約7千萬被凍結，兩個多月來無法存取款項，才會導致周轉不靈，無錢發放員工薪資。

事件發生後，公司惟恐再延誤薪資，並擬依法資遣員工的預告計劃，期間，員工組織成立自救工會，到勞動部及向新竹科學園區管理局陳情抗爭求工作權，郭董事長關懷員工並陪同。

富圓采公司內部指出，公司很盡力在解決問題，後來再協商的會場不期而遇立委林為洲派人關心，公司也請立委國會辦公室，遞送陳情書請該家銀行同意動撥富圓采帳戶款幫助發放員工薪水。

目前公司無力負擔巨額相關費用，依法需執行資遣，更急需該銀行帳戶款動撥。公司內部說，昨天在科管局協助下，資方同意與全部與會勞工簽署協議書，來維護勞工權利並避免惡化至衝突造成危害社會事件。

公司內部說，懇求銀行支持給予公司營運週轉金，立即支付薪資與相關費用救濟員工困境，並導向正常經營，有機會再回聘員工幫助公司共同成長，再創商機並償還債務。