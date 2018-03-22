影／央行利率連七凍 總裁楊金龍談話精華篇

2018-03-22 21:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



央行總裁楊金龍，今(22)日首次主持央行理監事會議，以及會後記者會，宣布利率連七凍，重貼現率維持1.375%不變。楊金龍也針對外界關心的通膨問題、新台幣走勢、以及川普貿易戰影響，逐一分析解讀。