訴願贏了 台數科：黨政軍條款修法迫不及待

2018-03-21 22:46 中央社 台北21日電



台數科去年因違反黨政軍條款挨罰新台幣200萬元，行政院訴願委員會決議要求原處分撤銷，台數科今天表示「遲來的正義」，並強調此事凸顯黨政軍條款遭惡意操弄，修法已迫不及待。

台灣數位光訊科技集團所屬中投、大屯、佳光、佳聯、北港等5大系統台，因為中國新洪門黨及屏東縣議員宋麗華購買台數科股票，違反黨政軍條款，國家通訊傳播委員會（NCC）民國106年5月31日召開委員會議決議每家系統台裁罰40萬元，總計200萬元，並於7月19日做出正式處分。

業者不服在106年8月14日提起訴願，行政院訴願委員會今年2月9日發文給NCC，要求撤銷原處分。NCC今天召開第793次委員會議，並舉行會後記者會，NCC副主委翁柏宗說，將依行政流程返還罰款給業者。

翁柏宗強調，雖然這次罰款都返還，但未來假使還有違反黨政軍條款的新案，還是會依法處理開罰，不會因此有所改變。

對此，台數科今天發布新聞稿指「遲來的正義」，深表欣慰，除了體諒NCC在現今法令下公務難為，也感謝主管機關行政院得以振聾發聵、捍衛正義。

台數科並強調，中國新洪門黨及屏東縣議員宋麗華購買一張台數科股票，此惡意違反黨政軍條款作為，除了讓東森電視交易案破局，也讓每家系統台遭NCC裁罰40萬元，總計200萬元。

台數科表示，行政院訴願委員會撤銷原處分，訴願決定書中更指名台數科沒有故意過失，此事凸顯黨政軍條款遭惡意操弄，不符合法律公平正義，修法已迫不及待。

台數科進一步說，今天能成為少數得以在訴願中，就獲得撤銷黨政軍違法投資裁罰的案件，著實不易；但歷年來，仍有多起因違反黨政軍條款被裁罰後採取行政訴訟的案件，可見黨政軍過時法令已面臨修法的必要，或許藉由今天的裁處，讓台數科成為最後一個黨政軍條款受害者；雖然到目前為止，一張惡意股票的黨政軍條款，仍然未能去除，但相信「正義已在路上」，未來定有更符合現今潮流的法令，協助政府政策將台灣傳播通訊產業，帶向新的階段。