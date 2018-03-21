親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報
定期定額123

台北市海產店驚傳槍響！ 四人受傷送醫

厭世姬：若台獨才能比中指 那我還是台獨好了

王令麟想出國高院沒點頭 東森：絕不會出境不回

2018-03-21 22:02中央社 台北21日電

東森集團總裁王令麟。圖／聯合報系資料照片
東森集團總裁王令麟。圖／聯合報系資料照片
分享

東森集團總裁王令麟聲請暫時解除限制出境，高院今天二度撤銷，發回北院更裁；東森國際表示，重大投資案必須審慎，企業主親自考察環境，絕不會出境不回，認為沒有擋的理由。

東森集團總裁王令麟日前以赴越南參加國際商港開發案為由，聲請暫時解除限制出境獲北院裁准，經高院撤銷發回更裁仍獲准。北檢再提抗告，高院今天二度撤銷，發回北院更裁。

王令麟日前出席東森購物舉辦的「2018新零售趨勢大會」，對於解除限制出境遭北檢抗告，他回應，「世事難料」，同時期盼結果盡快出爐，因為被限制出境12年，「護照也沒有了，現在是無護照之人」，尚需要辦理的時間。

東森國際發言人鄭應娜今天對中央社記者表示，總裁(王令麟)主要是為集團未來發展方向及配合政府的南向政策，此重大投資案必須更加審慎，因此才率隊前往越南考察投資環境，絕對不會有如北檢所擔心出境不回問題。

她進一步說，王令麟能出國看重大投資案，對集團與國家發展都是正向，否則這麼大的投資案，其他人也不敢作主，企業主親自前往觀察當地環境，才能做出判斷與決策，加上南下也是政府政策，「認為國家沒有擋的理由」。

她也透露，王令麟曾說「死也要死在工作上」，對於一個熱愛事業、果斷、行動派的領導人，檢方實在沒有理由一再阻撓，檢方擔心王令麟不會回來，「這是不可能的事」；王令麟更曾感嘆，如果今天早一點出來，親自在第一線掌握，大陸有些事業也不只是今天這樣而已。

東森集團2月時宣布，有計畫在越南進行永安港大型投資案，投資金額高達15億美元，東森集團將結合包括國內外大型企業集團及金融機構等共同投資，在越南政府邀請下王令麟規劃於近期率領包括國內外有投資意願的企業代表組團赴越南實地考察，但目前王令麟聲請暫時解除限制出境的程序仍在進行中。

王令麟越南考察
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

台灣墨西哥比一比 國發會：薪資大勝一倍以上

2018-03-21 14:14

解決產業缺地 蔡英文：避免有心人士炒作

2018-03-21 19:06

美中貿易戰 許勝雄：關稅無法扭曲全球分工體系

2018-03-21 16:52

美課鋼鋁重稅 經部不排除「走後門」爭豁免

2018-03-21 14:39

影／尷尬同台！ 詹順貴、沈榮津、林全能同台備詢

2018-03-21 12:58

核二2號機今再運轉 預計3月底滿載發電

2018-03-21 10:49

影／美課鋼鋁進口稅 沈榮津：影響13億美元產值

2018-03-21 10:41

立委質疑ODA權責不清 公銀董座不敢貸款

2018-03-21 10:32

名家觀點／揭開數位經濟稅面紗…

2018-03-21 01:14

美貿易保護主義…外銷訂單最大變數

2018-03-21 00:37

2月外銷訂單 終止連18紅

2018-03-21 00:37

勞檢啟動 瞄準1,800家企業

2018-03-21 00:34

勞動部強調 勞檢不設裁罰KPI

2018-03-21 00:32

財經觀點／爭台灣鋼鋁免關稅 政府做對了

2018-03-20 23:33

1、2月外銷訂單新高 3月恐停頓

2018-03-20 23:22

能源局：用電零成長或負成長 目前做不到

2018-03-20 17:20

富比士：台灣低薪水準 和墨西哥差不多

2018-03-20 17:13

挺新創 擬設天使100指數

2018-03-20 01:06

FII光速登A股...顧立雄：掛牌企業未出走

2018-03-20 01:02

FII效應 26家台企搶赴陸掛牌

2018-03-20 00:59

資誠調查 企業憂心三大威脅

2018-03-20 00:55

全球貿易大洗牌 台灣機會在哪？

2018-03-16 08:42

做一個零件要跨國11次？企業：我們吃盡了苦頭

2018-03-15 13:48

物價漲 定存利息被通膨吃了

2018-03-13 00:41

台灣工具機全球知名 具高度競爭力

2018-03-12 11:20

漲聲響起／窮腦袋瘋搶衛生紙 富腦袋會想搶什麼？

2018-03-08 10:17

名家觀點／盯三變數 避免陷入通膨危機

2018-03-08 01:03

1月景氣燈號 續亮黃藍燈

2018-03-08 00:57

2月物價 攀13月新高

2018-03-08 00:57

2018勞基法修正重點與簡析

2018-03-02 11:43

出身恆春鄉下的小子 為何能坐上央行最大位？

2018-03-01 16:21

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

「加點一顆蛋」讓排隊名店尬上國稅局

2018-03-21 10:00

晶片業震撼彈 聯發科傳嫁博通

2018-03-21 00:20

核二2號機今再運轉 預計3月底滿載發電

2018-03-21 10:49

Google大徵才 今年在台要招募300人

2018-03-21 11:27

天母豪宅代銷換三手 業者：新價格妙不可言

2018-03-21 10:52

老牌醫材公司百略遭外資收購 將下市

2018-03-21 16:41

台灣墨西哥比一比 國發會：薪資大勝一倍以上

2018-03-21 14:14

員工暴增 Google在台首度徵護士

2018-03-21 13:33

獨／確定要賣了！ 京華城股東會通過處分資產案

2018-03-21 15:10

勞檢啟動 瞄準1,800家企業

2018-03-21 00:34

聯發科CP值高 吸引博通

2018-03-21 00:22

彭雪芬出手 龍邦倒向台新金公司派

2018-03-20 22:55

金管會修銀行法 訂寶佳條款

2018-03-21 01:22

台新金董娘出手…龍邦倒向公司派

2018-03-21 01:32

營所稅申報 避開四大錯誤

2018-03-21 01:10

清大團隊研發OLED新材料 效率破世界紀錄

2018-03-21 12:02

與LINE合作純網銀?玉山老總黃男州 未來有無限可能

2018-03-20 22:29

上任僅一年...楊棋材辭三商壽總座

2018-03-21 02:37

開發低成本、低毒性OLED 清大研究登上國際期刊

2018-03-21 13:11

北市店面單價王 西區小店連兩年稱霸

2018-03-21 12:32

「加1顆蛋」漏開發票被記點 賦稅署：1元也要開發票

2018-03-21 12:43

聯發科否認博通收購傳言 稱未曾接觸

2018-03-21 12:22

寶佳條款入法！金金分離 將入銀行法

2018-03-20 23:04

名家觀點／揭開數位經濟稅面紗…

2018-03-21 01:14

影／招募300位台灣員工 Google要要找的人才是？

2018-03-21 13:48

金管會：專業董事 須全是自然人

2018-03-21 02:37

郭董替小股東爭取申購FII 鴻海聲明再等等

2018-03-20 22:45

高鐵會員TGo註冊數破50萬 獨享星光列車七五折優惠

2018-03-21 09:52

米其林小店 登記稅籍了

2018-03-21 01:10

玉山啟動日本跨境e指購

2018-03-21 02:37

證期業新規 須設資安人員

2018-03-21 02:37

政大外籍生 大廠搶著要

2018-03-21 00:26

Google啟動智慧台灣計畫導入 AI優先策略

2018-03-21 11:29

有線電視搶寬頻市占 凱擘台數科劍指中華電

2018-03-21 10:42

台灣大建置最大NB-IoT網 服務升級

2018-03-21 00:16

台灣大攜50企業 攻物聯網

2018-03-21 00:16

玉晶光傳打入華為3D供應鏈 今年業績看俏

2018-03-21 10:27

凱博觀點／大陸不動產交易 留意稅務規劃

2018-03-21 01:10

2月外銷訂單 終止連18紅

2018-03-21 00:37

台新金縮減董事席次 顧立雄：不應妨礙公司治理

2018-03-21 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top