解決產業缺地 蔡英文：避免有心人士炒作

2018-03-21 19:06 中央社 台北21日電



民主進步黨主席蔡英文今天表示，經濟部要確實執行釋放土地的目標，並有效利用土地，而在讓土地利用更加彈性的同時，也要避免有心人士囤地牟利、不當炒作。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

解決產業缺地問題，民主進步黨主席蔡英文今天表示，經濟部要確實執行釋放土地的目標，並有效利用土地，而在讓土地利用更加彈性的同時，也要避免有心人士囤地牟利、不當炒作。

民主進步黨今天下午舉行中常會，會中邀請經濟部政務次長龔明鑫以「穩定產業缺地策略」進行專案報告。發言人鄭朝方會後轉述兼任黨主席的總統蔡英文聽取報告後裁示。

蔡英文指出，土地是產業發展的生產要素之一，更是國家珍貴的空間資源。要真正解決產業缺地的問題，必須了解缺地背後的綜合因素，提出有效調配、充分利用土地的對策。

蔡英文說，行政團隊已提出具體方案，也積極與產業面對面說明，更設置單一窗口，政府要讓產業感受到，民進黨積極、有方法地在解決問題。

蔡英文說，經濟部已提出三大策略12項具體辦法，目標在「111年釋出1442公頃、短期至少604公頃用地」，這個目標務必要按部就班，確實執行。

蔡英文指出，除了釋放土地，有效利用土地也非常重要，行政團隊要儘速改善工業區、產業園區公共設施不足，或是基礎設施無法滿足產業發展的狀況。

在解決缺地問題方面，蔡英文說，要讓產業發展的環境符合當前的趨勢，創造出更好經濟成果，讓全民共享，因此，在讓土地利用更加彈性的同時，也要避免有心人士囤地牟利、不當炒作，經濟部已提出合理、有效的機制，請確切實施。

蔡英文最後表示，配合產業轉型與產業4.0的發展，除了適時進行都市更新、獎勵都市型工業區立體化發展外，政府也應該協助產業合理規劃生產空間，讓土地最佳化使用。