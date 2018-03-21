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影／尷尬同台！ 詹順貴、沈榮津、林全能同台備詢

2018-03-21 12:58經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

環保署副署長詹順貴連續兩天，左打經濟部不該躲在環評後面，右打能源局沒有提供清楚資料，才讓行政院長賴清德講出「乾淨的煤」一席話。今（21）日在立法院經委會上，詹順貴意外跟經濟部長沈榮津、能源局長林全能同台備詢，場面尷尬。

經濟部賴清德立法院

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