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協助傳產升級 新北市府成立智慧製造服務團

2018-03-20 12:00經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

新北市政府為推動產業智慧升級，特別與經濟部工研院合作，於今（20）日成立「新北智慧製造服務團」，將提供企業免費訪視輔導，並協助導入智慧技術促進生產製造數位化，及幫助企業爭取中央50%的設備補助，透過軟硬體同步升級，加速新北產業智慧化提升競爭力。

協助傳產製造數位化，「新北智慧製造服務圑」今（20）日成立。記者李珣瑛／攝影
協助傳產製造數位化，「新北智慧製造服務圑」今（20）日成立。記者李珣瑛／攝影
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工研院機械所開發出的智慧機上盒，可協助未數位化、及沒有聯網的傳統機台，進入數位以...
工研院機械所開發出的智慧機上盒，可協助未數位化、及沒有聯網的傳統機台，進入數位以及聯網的智慧解著領域。記者李珣瑛／攝影
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協助傳產製造數位化，「新北智慧製造服務圑」今（20）日成立。記者李珣瑛／攝影
協助傳產製造數位化，「新北智慧製造服務圑」今（20）日成立。記者李珣瑛／攝影
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經濟部工研院

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