如何吸引數位化人才 台灣CEO認為不是薪水是這個

2018-03-20 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



科技改寫了人類生活樣貌，也為全球企業競爭帶來變局。資誠《2018資誠臺灣企業領袖調查報告》發現，43%臺灣企業領袖認為未來五年內，AI、機器人、區塊鏈等生產或者服務的核心技術改變，將對企業造成不同程度的干擾；在全球，更有64%的企業領袖如此認為。

當問及企業吸引數位化人才的難易度，46%臺灣CEO認為這件事相對或極度困難，在蒐集開放式填答的回覆並歸納分析，更發現「產業不符趨勢」乃是人才難覓的主要原因，其次為公司福利不佳、企業規模太小等。說明了數位化人才最看重的是職業的發展機會與未來性，企業若未能及時轉型站對產業位置，就很容易面臨獲利降低、人才短缺等一連串困境。

對此，資誠創新整合股份公司董事長劉鏡清提出建議，企業數位創新變革應從「釐訂數位創新策略」「建構數位創新執行力」、以及「培養忠誠且有能力的數位人才」等面向著手。

人才是企業經營中重要的資產，建立創新的人才策略已成為企業主不得不面對的關鍵課題。資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛建議，處於數位時代的企業領袖更應重新拾回「人」的獨特價值，善用科技，積極塑造鼓勵員工培養與發揮創意的工作環境，翻轉「勞」工成為「智」工，將是人工智慧浪潮下的制勝之道。

為了吸引數位化人才，臺灣企業領袖多從「改變員工服裝規定」、「與教育機構合作」、「將營運據點遷往人才聚集處」、「彈性工作」以及「外包給外部廠商」等策略著手；此外，高達91%的臺灣企業領袖認為必須強化組織的軟實力(如團隊合作、溝通)和數位技能，並有82%受訪者認同應該對工作被科技自動化取代的員工進行再教育。