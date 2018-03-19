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資策會智慧教育展 推動南向教育合作

2018-03-19 19:10中央社 台北19日電

智慧城市展即將登場，資策會將同步舉辦智慧教育展，透過展覽將與印尼教育部合作設智慧教室體驗中心，並與印尼伊斯蘭教組織簽署合作備忘錄，也將與約旦企業合作。

2018智慧城市論壇暨展覽將於27日到30日展出。資訊工業策進會數位教育研究所今年首度與展覽合作，以FuturE2D智慧教育展同步舉辦。

資策會指出，此次FuturE2D智慧教育展將以智慧教育為核心，集結百位教育及跨領域專家，從環境、人才、機會3大面向，共同探討教育10大議題，從國民教育到高等教育、從技能培訓到青年創業、從特教啟發到樂齡學習等，安排70場次快講，廣邀國內外超過百位專家齊聚交流。

今年FuturE2D智慧教育展也廣邀各國專家來台交流，包含芬蘭、波蘭、秘魯等歐美國家、中東約旦，及日本、印尼、印度、馬來西亞、越南、香港、澳門等亞洲國家及地區。

資策會預期，FuturE2D智慧教育展除了將與印尼教育部合作在當地建置智慧教室示範體驗中心，也與約旦企業簽署合作訂單、並與印尼最大伊斯蘭教組織簽署合作備忘錄，共同打造旗下超過1萬2000間智慧教室示範學校。

智慧城市展主辦單位之一台北市電腦公會預期，今年將有210家廠商參展，規模達1050個攤位，較去年成長17%。展覽期間舉辦專業論壇達63場次，比去年成長30%。展覽預計吸引國內外專業人數超過3萬人參與。

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