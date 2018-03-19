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央行要聽促轉會指示？ 央行再次澄清：依法行政

2018-03-19 11:38經濟日報 記者陳雲上╱即時報導

針對某媒體指稱「央行要聽促轉會指示？」一事，中央銀行今天再次發布新聞稿澄清，強調「促進轉型正義條例」是立法院三讀通過、總統公布的法律，中央銀行為政府機關，雖有獨立性的特質，但仍不能自外於政府的體制，對於其他政府機關依法律職權所為的事項，除法令有排除適用的規定外，只能一體遵行。此為法治國家「依法行政」最根本的精神。

央行指出，去(106)年3月2日央行前總裁彭淮南於立法院財政委員會接受立委質詢時，表示：新台幣改版得花六年、約五百億成本、目前版本防偽功能良好，並無改版的急迫性。

同時，去(106)年12月5日「促進轉型正義條例」於立法院三讀通過後，央行經研議後應記者詢問於翌(6)日即對外表示：未來「促進轉型正義委員會」如依法認定新台幣圖像涉有威權象徵，而有改版要求時，因中央銀行是行政機關，屆時會「依法行政」，此為本行之既定政策。

央行表示，今年2月26日楊金龍接任總裁後，3月15日立法院接受立法委員詢答，及16日新聞稿也表示：目前新台幣民眾使用情形良好，偽鈔比率極低，復考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性；但未來「促進轉型正義委員會」如依法認定新台幣圖像涉有威權象徵，而有改版要求時，因中央銀行是行政機關，屆時將依法行政。

央行強調，從上述對立法委員或媒體的回應，央行前後兩位總裁的立場並無二致。

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