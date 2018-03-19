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人才專法新上路！ 專業人才申請工作許可快找勞動部

2018-03-19 11:34經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

配合外國專業人才延攬及僱用法已於2月8日正式上路。 聯合報系資料照
配合外國專業人才延攬及僱用法已於2月8日正式上路。 聯合報系資料照
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配合外國專業人才延攬及僱用法已於2月8日正式上路，勞動部今天表示，已陸續開放受理雇主或外國人申請聘僱短期補習班技藝類教師、外國特定專業人才（科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律及建築設計共8大專長領域）、自由藝術工作以及外國專業人才成年子女的個人工作許可，民眾目前可透過郵寄掛號或親自送件等方式提出申請。

勞動部表示，受理申請之外國人工作許可部分，包含開放外國專業人才得受聘僱從事短期補習班技藝類教師、外國特定專業人才受聘僱從事專業工作得一次申請最長五年許可，另外外國自由藝術工作者、外國專業人才成年子女得逕向勞動部申請個人工作許可，無須透過雇主進行送件。

勞動部強調，針對外國特定專業人才受聘僱從事專業工作，配合各中央目的事業主管機關所公告的專長領域資格，有關科技部、法務部及金融監督管理委員會已公告生效的科技、法律、金融領域，勞動部已修正發布「雇主申請聘僱第一類外國人其他應備文件」以及專用的申請書表；自由藝術工作者的部分，勞動部也已同步發布「外國專業人才從事藝術工作許可及管理辦法」，並訂有應備文件及申請書表，餘各領域亦將待各中央目的事業主管機關公告生效後，勞動部即發布相關應備文件及申請書表。

另有關已獲永久居留之外國專業人才的成年子女，依規定須經內政部移民署認定符合過去在台居留或居住達一定期間的要件。勞動部提醒有申請工作許可需求的外籍成年子女務必依「勞動部受理外國專業人才延攬及僱用法第十七條申請案件審查作業要點」規定，備齊經移民署認定符合居住要件之一的證明等文件，再向勞動部提出申請，以免影響申請時效。

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