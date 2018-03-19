電價漲幅影響物價？ 經濟部長：影響占比不高

2018-03-19 09:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



經濟部長沈榮津。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 近期電價調漲引起的後續物價議題備受關注，外界擔憂電價漲幅影響物價表現，經濟部長沈榮津今（19）日在經濟委員會表示，電價漲幅影響物價指數所占的比例不高，且我國電價在亞洲鄰近國家已是最低，因此希望在穩定物價、照顧民生與節電方面取得平衡點與社會共識。

主計總處上周估算，電價調漲3%，將影響消費者物價指數（CPI）年增率上升0.08個百分點。主計總處推算，若電價調漲3%對於CPI年增率的直接效果，將增加0.04個百分點，再加計電價調漲帶動相關成本上漲的間接效果也約0.04個百分點，合併計算約推升CPI年增率約0.08個百分點。

沈榮津今日指出，我國電價已是亞洲鄰近國家最低，且也有另一派看法認為，若電價不適度調整，難幫助節電，目前我國有98%的能源皆依賴進口，希望能在穩定物價、照顧民生與節電三方向取得平衡點。

經濟部已在2018年3月16日召開107年第一次電價費率審議會，審議107年公用售電業電價費率，依據電價計算公式及調整機制，針對公用受電業各項成本資料及利潤的合力值進行討論。

考量燃料價格上漲因素，審議會議決議此次平均電價漲幅3%，將由每度電2.5488元調漲為每度2.6253元，而住宅500度以下及小商家1,500度以下用電的電價不調整。根據經濟部統計，2015年、2016年間國內電價經過三次調降，降幅累計達19.23%。