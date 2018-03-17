親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

韓職／王維中確定開幕戰先發 24日戰LG雙子

小姑遭嫂子殺害還用水泥覆蓋 警：有如製作木乃伊

生技股冷灶點火 挑好股盯基本面

2018-03-17 13:43中央社 台北17日電

整整2年處於「挨打」的生技類股，已有不少廠商出走，如今「春燕」似乎已現蹤，中裕取得美國藥證著實為台灣生技新藥業注入強心針，也為2年的生技冷灶點燃希望之火。

法人指出，生技股基期低，在大盤漲勢暫歇時會吸引資金進駐，串場演出，至於中長期產業是否谷底翻揚，還是要看個股的基本面，生技類股族群廣泛，個別股的屬性差異更大，過去齊漲齊跌的年代已過，傾向族群輪動格局，基本面依舊是投資人挑股的關鍵，新藥則視研發進度及選題為主。

法人認為，在浩鼎事件後，台灣新藥股的確有被低估的現象。日商JSR以高達105%溢價收購全球最大藥效評估模型設計公司中美冠科-KY，帶動中美冠科股價自去年12月低點32.75元上漲超過一倍來到72元，是其一的指標。

年初新藥藥廠台微體、亞獅康-KY同時申請美國存託憑證(ADR)籌資，要在台、美資本市場雙掛牌則是後續觀察指標。

2017年加權指數強勢站上萬點，不少個股還上演大漲驚奇秀，相較於不少產業大鳴大放，生技類股卻是獨自憔悴，上市生技醫療指數全年下跌8.9%，櫃買生技醫療指數跌幅也達9.5%，遠不及大盤的15%漲幅。

「跌深就是最大利多」，分析師表示，在台股持續強勢站在萬點之上後，漲幅相對落後的生技族群的確具備「吸睛」效應，搭配基本面題材，個股表現機會不容小覷。中裕取得美國藥證，具指標性意義，激勵近來新藥股股價谷底翻揚，連帶帶動上游原料藥族群漲勢。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，以全球角度來看，生技企業獲利持續看好，加上醫療生技產業具備源源不絕的技術創新題材，產業長線成長趨勢不會改變，而台股生技類股中，長線看好有獲利支撐的新藥與醫療器材類股，生技股今年有蠻多新藥公司會開始虧轉盈，開始獲利是生技類股的重大里程碑。另外還有些新藥公司今年會拿到美國食品暨藥物管理局（FDA）藥證，對台灣的生技族群也是一正面效應。

整體來看，蔡詠裕認為，生技類股長線仍是看好，個股的選擇，則須注意三大關鍵，「持續技術創新」、「已建立獲利模式」，並有「良好現金流」的個股為標的。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔分析，樂觀面上，預期今年FDA核准新藥件數應至少與去年相當，新藥研發進度並未減緩。風險方面，由於白宮經濟諮詢委員會在上月發表藥價政策白皮書，檢討美國民眾支付較其他國家偏高的藥價，以及長期如何維持醫療產業創新能力，以降低整體醫療支出等議題，雖然沒有確定的結論，但顯示美國藥價議題仍將為執政者重要議題，也將成為醫療產業短期不確定因素。

生技類股個股
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

川普課鋼鋁重稅 台經貿官員將赴美爭取豁免

2018-03-17 11:36

自來水公司找商機 參與亞銀商機博覽會

2018-03-17 11:39

店家轉嫁電費 經濟部：不合理

2018-03-17 00:59

電價凍漲範圍擴大...守住民心

2018-03-17 00:59

電價調漲3% 高科技業衝擊大

2018-03-17 00:58

電價下月起漲3% 8成5用戶不影響

2018-03-17 00:34

美中貿易戰…台灣最受傷

2018-03-17 00:28

【即時短評】請問政府，500度以下用戶就不用節電了嗎？

2018-03-16 22:42

家戶用電千度 新電價每月估漲72元

2018-03-16 22:23

美中戰略競逐 淡大戰研所教授翁明賢：台需嚴肅以對

2018-03-16 22:23

「除非是大戶人家」 徐國勇：住宅小商家電價不受影響

2018-03-16 21:31

中美貿易戰 星展集團：人民幣弱勢匯率也是可能選項

2018-03-16 21:06

新電價出爐 審議會砍台電提報成本逾230億

2018-03-16 21:05

漲電價引發通膨？ 學者：通膨趨勢最重要看二個

2018-03-16 21:05

電價漲無通膨疑慮 主計總處：全年CPI僅1%

2018-03-16 19:19

82%小商家電價凍漲 龔明鑫：再說因此漲價就不合理

2018-03-16 19:00

政府送大禮 經濟部今宣布放寬到住宅500度以下不漲電價

2018-03-16 18:41

減少電價調漲影響 住宅500度以下用電不調整

2018-03-16 17:53

下月電價將漲3% 民生用電擴至500度內不調整

2018-03-16 17:45

電價審議會拍板 4月起電價調漲3%

2018-03-16 17:35

新電價審議 考量成本與是否基金平穩

2018-03-16 16:07

台積電募5741萬 助花蓮震災重建家園

2018-03-16 16:06

核四燃料棒運回美國 原能會：嚴格檢查

2018-03-16 16:02

川普經濟大將閃辭 星展：中美貿易戰不無可能

2018-03-16 15:31

全球貿易大洗牌 台灣機會在哪？

2018-03-16 08:42

做一個零件要跨國11次？企業：我們吃盡了苦頭

2018-03-15 13:48

物價漲 定存利息被通膨吃了

2018-03-13 00:41

台灣工具機全球知名 具高度競爭力

2018-03-12 11:20

漲聲響起／窮腦袋瘋搶衛生紙 富腦袋會想搶什麼？

2018-03-08 10:17

名家觀點／盯三變數 避免陷入通膨危機

2018-03-08 01:03

1月景氣燈號 續亮黃藍燈

2018-03-08 00:57

2月物價 攀13月新高

2018-03-08 00:57

台塑 義聯 廣達…跟著郭台銘 大賺美國財

2018-03-05 12:25

2018勞基法修正重點與簡析

2018-03-02 11:43

出身恆春鄉下的小子 為何能坐上央行最大位？

2018-03-01 16:21

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

新光金控發布重大人事 副董事長李紀珠免兼總經理

2018-03-16 21:53

電價審議會拍板 4月起電價調漲3%

2018-03-16 17:35

新光金副董李紀珠：未來重點放在更大的策略規劃

2018-03-16 22:12

下月電價將漲3% 民生用電擴至500度內不調整

2018-03-16 17:45

【即時短評】請問政府，500度以下用戶就不用節電了嗎？

2018-03-16 22:42

新光金人事震撼彈 李紀珠免兼總經理

2018-03-17 00:55

新光家族內鬨 吳昕恩批吳東進缺乏誠信

2018-03-17 01:24

土地爭議 新光家族內鬨延燒

2018-03-17 01:23

電價調漲3% 高科技業衝擊大

2018-03-17 00:58

店家轉嫁電費 經濟部：不合理

2018-03-17 00:59

陸資傳併中美晶／併購大王 盧明光面臨關鍵戰役

2018-03-17 01:23

擁環球晶金雞母 中美晶鞏固經營權防陸廠？

2018-03-16 23:54

「除非是大戶人家」 徐國勇：住宅小商家電價不受影響

2018-03-16 21:31

減少電價調漲影響 住宅500度以下用電不調整

2018-03-16 17:53

蝦米！理賠是機器人審的？

2018-03-16 14:38

酷航6月開柏林航線 促銷價單程8,000元有找

2018-03-16 15:08

美中貿易戰…台灣最受傷

2018-03-17 00:28

82%小商家電價凍漲 龔明鑫：再說因此漲價就不合理

2018-03-16 19:00

中美貿易戰 星展集團：人民幣弱勢匯率也是可能選項

2018-03-16 21:06

台幣尾盤現神祕之手 由升轉貶

2018-03-17 00:22

電價審會議宣布 電費將調漲3%

2018-03-16 18:11

賴揆主持動工 155億北外環道打通南科動脈

2018-03-17 11:40

漲電價引發通膨？ 學者：通膨趨勢最重要看二個

2018-03-16 21:05

陸資傳併中美晶／供貨缺口大 矽晶圓成戰略資源

2018-03-16 23:54

東元推出可攜式振動診斷儀 大陸媒體喻為台灣黑技術

2018-03-16 21:25

核四燃料棒運回美國 原能會：嚴格檢查

2018-03-16 16:02

家戶用電千度 新電價每月估漲72元

2018-03-16 22:23

群聯去年獲利創新高 每股純益29.23元

2018-03-16 17:15

電價下月起漲3% 8成5用戶不影響

2018-03-17 00:34

你是保險三沒族嗎？

2018-03-16 14:38

中油、國喬、台苯 百億元投資案動起來

2018-03-17 01:23

新台幣升轉貶3.1分 熱錢續測試央行底線

2018-03-16 17:58

匯市熱錢湧入 探楊金龍防線？

2018-03-16 23:54

傅文芳7月1日起 接任安永聯合會計師事務所所長

2018-03-16 18:14

政府送大禮 經濟部今宣布放寬到住宅500度以下不漲電價

2018-03-16 18:41

川普經濟大將閃辭 星展：中美貿易戰不無可能

2018-03-16 15:31

看好房市 2018年交易量挑戰30萬棟？

2018-03-16 20:15

廉航降價拼了！酷航飛柏林只要8,000元

2018-03-16 16:24

花蓮震災重建 台積電募捐5,741萬元

2018-03-16 14:54

中油INA建廠案 拚明年動工

2018-03-17 01:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top