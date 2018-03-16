【即時短評】請問政府，500度以下用戶就不用節電了嗎？

2018-03-16 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部今天宣布，雖然電價上漲到天花板3%，但住宅用電500度、小商家1500度以下的用戶電價不調漲。聯合報系資料照 分享 facebook

經濟部今天宣布，雖然電價上漲到天花板3%，但住宅用電500度、小商家1500度以下的用戶電價不調漲。經濟部此舉，是要保護1129萬用戶電價凍漲。然而，近年台灣供電已陷入「病危期」，全民節電才是唯一的解方。經濟部政策形同宣告「500度以下住戶不用節電」，對台灣的節能減碳工程幫上倒忙。

經濟部過去多次強調「住宅用電330度以下用戶不會調漲電價」能夠被外界接受，原因為，330度是台灣住宅用電平均用電量，政府讓用電低於平均線的小家庭電價不漲價，一方面算是社會福利用意，另一方面也是懲罰用電大戶多付電費。

然而，經濟部今天加碼，把330度加碼到500度，共85%用戶都不用漲電價，小商家更是一口氣加碼到1500度以下都不用漲電價。兩者用戶共有1129萬戶，佔了整體用戶的80.5%。換句話說，這次經濟部雖讓電價上漲3%，但保護了八成用戶都不漲電價。

住宅與商業用電量雖僅佔整體用電三成，但比起被「能源法」強制規定要節電百分之一的工業用大戶而言，住宅用戶與商業用戶一向不容易節電。兩者容易受到氣溫影響、用電習慣等，導致用電量大增。2016住宅用電大增5%，去年夏季更是常常亮起限電紅燈，也是因為全台空調用電需求大增。

經濟部要推動全民節電運動，卻又同時宣布八成民生用電用戶不用漲電價，兩者邏輯是極為矛盾的。經濟部今天雖說是「為了照顧民生、保護物價」而有此政策，但其實聽在用戶耳中，更像是「住宅用電500度以下、小商家1500度以下的用戶，就不用節電了」。

背負供電穩定、節能減碳KPI的經濟部推出矛盾政策，也只能讓外界解讀，經濟部是要在今年年底選舉前送給所有用戶一份大禮了。