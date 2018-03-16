美中戰略競逐 淡大戰研所教授翁明賢：台需嚴肅以對

2018-03-16 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



非洲國家流傳一句諺語：「如果兩隻大象吵架，不僅草地遭殃，周遭的小動物也無以倖免。」淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢，在該校國際評論專欄發表文章指出，美國透過國家安全戰略報告、國家軍事戰略報告點出，中國大陸與俄羅斯是實際上的戰略對手，未來的南海、東海與台海的島嶼主權衝突議題，勢必會隨著時程浮上台面，成為成為東亞諸國國家安全戰略的重中之重，台灣面臨與東亞諸國的安全困境，如何因應是一個艱難的國家安全挑戰。

翁明賢評論中認為，從2012年以來，習近平接任中共總書記之後，不斷提出未來中國大陸發展的全球與區域戰略構想，例如「中國夢」、「中華民族復興夢」，進而提出「人類命運共同體」的理念。

在此大戰略構想下，北京順勢而為開展「一帶一路」倡議與國際發展戰略，整合與連接歐亞大陸的經濟、金融與基礎建設，同時擁抱「全球化」，積極參與全球事務與機制，充分發揮北京的全球與亞太地區的影響力。

在後秩序方面，美國在東歐接近俄羅斯邊境部署中程彈道飛彈一事，引發東歐諸國的疑慮，莫斯科更是大加批判，認為華盛頓所領導的北約集體軍事防衛的布局，已影響俄羅斯的國家安全，因此當烏克蘭東部發生民兵作亂，莫斯科除了從中暗助，也鼓動克里米亞舉行公投，脫離烏克蘭成為俄羅斯的一部分。

2017年川普正式就任美國總統以來，強調「美國優先」口號，自己的國家自己防衛，要求美國盟邦增加國防預算與軍事支出，例如要求日本與南韓增加武器採購預算，要求東歐的北約盟國分攤軍事預算等等。

面對美國反全球化與以經濟復興為基礎的國家戰略，正好給北京擴充影響力的最佳機會。在一帶一路倡議下，成立「亞洲基礎建設投資銀行」初期成立參與國家非常多，連英國都不顧美國的立場加入此一銀行。透過大型基礎建設、銀行融資貸款，發揮大陸國有企業的全球能量，順勢也將大陸產能過剩的鋼鐵、水泥向外擴張。

在大陸勢力擴增，美國勢力似乎稍減之下，美國川普總統透過首度國家安全戰略報告，透露出美國正在重新詮釋與尋找敵人當中，在最新版中提到：「中國與俄羅斯挑戰美國的權力、影響力與利益，企圖侵蝕美國的安全與繁榮。中國與俄羅斯兩國決定建構一個較為封閉與不公平的經濟環境，從而強化其軍事能量、控制資訊與數據，鎮壓內部社會與擴張其影響力。」

淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢。圖／擷自淡江大學國際研究學院 分享 facebook