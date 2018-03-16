川普經濟大將閃辭 星展：中美貿易戰不無可能

2018-03-16 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



美國總統川普近期動作頻頻，支持自由貿易的白宮首席經濟顧問Gary Cohn 宣布辭職，星展集團昨（15）日發布報告認為，中美之間展開貿易戰爭也並非不可能，中國不會沒有動作，甚至，「推動人民幣弱勢匯率也是一個可能的選項。聯合報系資料照 分享 facebook

美國總統川普近期動作頻頻，支持自由貿易的白宮首席經濟顧問Gary Cohn 宣布辭職，星展集團昨（15）日發布報告認為，中美之間展開貿易戰爭也並非不可能，中國不會沒有動作，甚至，「推動人民幣弱勢匯率也是一個可能的選項。

星展集團認為，第一，中國政府積極進行去槓桿化，同時將2018年GDP成長目標保持在6.5%。中國國務院總理李克強在全國人大開幕時提到，繼去年削減鋼鐵產量5千萬公噸後，2018年將預計削減鋼鐵產量達3千萬公噸，以藉此緩和貿易緊張。

儘管如此，任何額外的懲罰性貿易措施都會影響中國的復甦。2017年，淨出口對於總成長的貢獻約0.6%，這是2008年以來最高的水準。最新的貿易數據顯示，中國出口表現仍持續受惠於全球經濟復甦。

今年2月出口表現與去年同期相比成長達44.5%，是過去三年來最大幅度成長。撇除農曆春節的影響，今年前兩個月出口表現的年度成長率達24.4%，遠高於去年12月的10.%。

第二，假設川普進一步強化其貿易保護政策，美國對於中國的機械、電子產品、家具跟玩具課徵懲罰性關稅，很有可能引起來自北京的報復舉動。機械與電子產品占美國從中國進口貨物的48%，家具跟玩具合計則占16.5%。

第三，倘若美國依據301條款，對中國智慧財產權等各種作為展開調查，那麼距離中美貿易戰爭的可能性就更近了。北京當局可能採取的報復性措施包括禁止來自美國的基改作物進口，延遲簽署川普先前訪中時所討論的貿易跟投資協議。甚至，推動人民幣弱勢匯率也是一個可能的選項。

就目前而言，星展集團仍認為上述情形發生的可能性偏低。但儘管如此，中美之間展開貿易戰爭也並非不可能，尤其是在一向支持自由貿易的白宮首席經濟顧問Gary Cohn 宣布辭職後。

美國總統川普日前宣布將針對鋼鐵進口徵收25%關稅，鋁進口徵收10%關稅。這對於中國的影響非常有限，鋼鐵和鋁合計僅佔中國大陸出口量的3%，占其GDP約0.6%；去年中國出口至美國的鋼鐵，僅占中國總鋼鐵出口的1.6%。