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上午各地有雨 吳德榮：好天氣等周日

電價審議會今舉行 維持物價vs以價制量

2018-03-16 06:14聯合報 記者高詩琴╱即時報導

電價審議委員會將於今天下午舉行，決定今年4月起至9月底的電價。由於電價審議委員會已經暌違1年以上沒有舉行，雖然近期發電燃料成本大漲2成以上，但政府會讓電價「漲好漲滿」到天花板漲幅3%，還是為了穩定物價而不調漲，受到外界關注。

因為經濟部去年推修電業法與制定新子法，我國電價已經有超過1年以上未調整。最近一次電價調整，已經是2016年9月，目前每度平均電價為2.5488元。

經濟部長沈榮津日前表示，電價調整會考量到三個因素，分別為物價連動、照顧民生與「以價制量」。這也是沈榮津近期少見對電價議題拋出「節約用電」說法。

經濟部長沈榮津。本報資料照片
經濟部長沈榮津。本報資料照片
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電價經濟部物價

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