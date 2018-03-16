電價審議會今舉行 維持物價vs以價制量

2018-03-16 06:14 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



電價審議委員會將於今天下午舉行，決定今年4月起至9月底的電價。由於電價審議委員會已經暌違1年以上沒有舉行，雖然近期發電燃料成本大漲2成以上，但政府會讓電價「漲好漲滿」到天花板漲幅3%，還是為了穩定物價而不調漲，受到外界關注。

因為經濟部去年推修電業法與制定新子法，我國電價已經有超過1年以上未調整。最近一次電價調整，已經是2016年9月，目前每度平均電價為2.5488元。