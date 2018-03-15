經濟部領軍攻堅 布建智慧手持裝置核心技術

2018-03-15 14:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



為協助業者掌握智慧手持裝置龐大消費市場商機，在經濟部科技專案支持下，整合工研院、資策會、金屬中心等法人研發資源，在智慧手持裝置所需的關鍵核心技術取得重大突破，並已有多項關鍵技術技轉半導體大廠、設備廠、面板廠等多家業者，促成產商投資92億元、創造93億元衍生產值。

另由工研院、資策會以串聯產業、加值服務、建構新創平台與聯結國際等行動，協助產業提升競爭力促成產商投資1,200億元、創造2,000億元衍生產值。

今（15）日共同舉辦成果發表會與研討會鎮舟智慧手持裝置邁入第二個黃金十年，根據工研院產經中心（IEK）預測，未來智慧手持裝置商機將著重AI人工智慧、螢幕變革、AR擴增實境等軟硬體創新。

經濟部技術處簡任技正林浩鉅指出，智慧手持裝置是產業的火車頭，對ICT會造成巨大的影響。經濟部在2013年就努力爭取預算，從元件、模組到材料與產學研進行「有感合作」，協助產界解決重要發展技術，歷經數年的推動，已取得階段性優異成果。

台灣的研發不輸國際大廠，為了與競爭對手有所區隔，持續引領前瞻科技，經濟部也會持續投入科專資源，希望工研院可以扮演連結業界的橋樑，帶領產業上中下游組成國家隊。

工研院副院長劉軍廷表示，智慧手持裝置與創新應用為台灣重要產業之一，我國廠商在2017年設計與製造3.7億支智慧手機（全球占比24.1%）、8,000萬個平板電腦（全球占比53%），在世界產業地位舉足輕重。

數年前，鑑於各國投入者眾、且創新技術不斷推陳出新，因此經濟部及研發法人經由內外環境分析及技術盤點，提出核心技術發展策略，聚焦智慧手持裝置最具價值之核心晶片、顯示螢幕、人機介面等三個關鍵零組件及創新應用，提出具未來性、創新性及差異性等競爭力之技術發展方向。

劉軍廷說，發展迄今已有四大亮點成果：包括核心晶片主攻設計工具、顯示螢幕主攻軟性及可摺疊、人機介面主攻多項重要卷對卷製造設備國產化以及智慧3D影像、最後創新應用主攻穿戴式智慧眼鏡之創新應用，四大亮點成果皆有技轉並與廠商合作的實績。

其中，工研院所研發的功耗與熱感知電子系統層級平台技術（Electronic System Level；ESL）可以在晶片開發前先進行功耗評估，預期這套系統可以幫助台灣廠商在國際上更有競爭力，拉開與競爭對手的距離。