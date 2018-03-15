影／新央行總裁彭規楊隨？ 楊金龍：目標是一樣的

2018-03-15 13:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭景懋 ╱即時報導



新任央行總裁楊金龍，今(15)日首度以總裁身分至立法院財委會備詢，立委詢問楊金龍是否「彭規楊隨」，楊金龍回應，政策拿捏、力度隨時間不同，但「目標是一樣的」。